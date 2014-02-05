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亚洲 | 2014年 2月 5日 星期三 08:51 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月5日

*工商时报：

--台湾股市周三新春开盘，政府基金子弹也上膛，虽然国际股市连日重挫，但看好台股农历年后的表现，四大基金预计今年将加码投入台股近3,000亿台币，劳退基金着手规画委外招标作业，金额预计800亿台币，退抚基金紧接着上场。

--财政部、金管会两大部会推动公公并的态势明确，除了近期内将赴行政院报告公公并规划之外，属意的配对组合也大致成型，知情人士透露，如无其他变数，应会由兆丰金控 并第一金控 的组合出线，若政院方面也同意，马政府上台之后的首宗公公并，就会开始启动。

--台湾自由经济示范区国际金融业务分行(OBU)业务大松绑正式启动，外银财富管理业务今年将爆发，瑞士银行(UBS)刚从央行和金管会核发的全权委托投资业务新执照，规划投资1,500万瑞郎(约5亿台币)提升台湾的IT交易系统，并增加三成资深财管顾问，把私人银行业务及服务留在台湾。

--知情人士透露，府院几经讨论后，内阁改组暂时按兵不动，财经内阁确定全留任，暂无其他连动考量，以稳定军心为重，全力拚经济。

*经济日报：

--大陆影子银行风险升高，台资银行在大陆地区曝险额度偏高，银行家数去年底暴增到11家，金管会决定，将大陆曝险额度控管纳入今年度金检重点项目，了解银行是否依规定控管。

--为推动寿险资金投入公共建设，政府今年将提供八件投资金额较大的土地开发案，采地上权方式释出，供寿险业评估投资，权利金金额合计有266亿台币。如果连同已公告的台北市信义计画区A25，则有九件，金额合计500亿台币。

--台北汇市周三开红盘，台币兑美元 汇率恐上演落后补贬行情。春节连假期间国际股汇市动荡，中央银行严阵以待；若美国缩减购债规模效应，使资金大幅流出，央行将主动释出新台币与外币资金，全力遏止爆发流动性危机。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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