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亚洲 | 2014年 2月 5日 星期三 09:03 BJT

全球金市：连续第二日下滑，因股市反弹且实货需求偏弱

由于主要买家--中国适逢农历新年，因此实货需求疲弱。线上贵金属市场BullionVault的调查显示，1月民间投资者的实货买盘连续第三个月下滑。

Newmont Mining Corp 执行长Gary Goldberg表示，在该公司试图与政府解决出口僵局问题之际，预期其位于印尼的Batu Hijua铜金矿未来几个月可望继续正常运作。

南非AMCU工会和全球前三大铂金生产商之间的薪资谈判于周二恢复，试图结束近两周的罢工活动。

南非铂金生产商Lonmin 执行长表示，较往常为高的库存量，正有助于该公司因应瘫痪生产的罢工活动。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪/戴素萍 审校 龚芳)
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