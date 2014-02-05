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亚洲 | 2014年 2月 5日 星期三 09:13 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息2月5日

*明报：

--澳门于初一至初四共迎来59万名访客，较去年增24.4%；单是内地访客已占41.5万，比去年增加38.5%。

--国泰 宣布将于3月1日开办每星期3班的货运服务往墨西哥城，以加强拉丁美洲的货运服务，相关计划仍有待政府部门批准，该是国泰第二个位于墨西哥的货运航点。

*星岛日报：

--上海医药 于1月29日遭新加坡主权基金淡马锡 减持5,000万股H股，平均每股作价为18.2港元，套现约9.2亿港元，持股比例由16.33%降至9.81%。

--财务汇报局主席潘祖明因避免利益冲突，不会参与财汇局刻下处理的一宗个案，相关个案会交由新任署理主席苏兆明负责。在1999-2008年间，潘祖明曾出任思捷 执行董事。

*苹果日报：

--渣打 再度传出人事变动，自2008年起出任渣打香港行政总裁的洪丕正将升任渣打大中华区行政总裁，负责中港台三地业务。

--联想 收购摩托罗拉智能手机业务惹来基金洗仓，连续两个交易日累跌超过23%，市值蒸发逾265亿港元。

*东方日报：

--股市下跌，但在农历新年长假累积的港元需求刺激下，港汇尾盘报7.7632，较农历新年前升18点子，显示资金仍停泊在香港。

--金山软件 计划分拆从事保安软件业务的KIS在美国上市，集资2-3亿美元，预计于今年第二季完成。

--和黄 旗下屈臣氏发言人回应本报查询时表示，集团旗下的高级香水及化妆品零售品牌蔓丽安奈（Marionnaud）计划于今年首季撤离于波兰的零售业务，西班牙亦进行大规模店舖重组。

*文汇报：

--土地注册处资料显示，中电 近月把旺角中华电力公司总部进行内部转让，以21亿港元成交，每尺地价约6,164港元，或为日后项目重建作准备。

--信和置业 营业部联席董事田兆源称，预计集团今年至少推售5个楼盘项目，涉及近2,200个单位。

*大公报：

--海通国际 预料截至2013年底止年度综合纯利按年录得显着增长，主要受惠于集团经纪及零售孖展融资、固定收益及结构性投融资业务增长所致。

--伯明翰环球 宣布，杨家诚因需要投放更多时间于个人事务为由，辞任执行董事，且不再担任任何职位。（完）

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