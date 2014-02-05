《香港报摘》--其他报纸重要消息2月5日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
*明报：
--澳门于初一至初四共迎来59万名访客，较去年增24.4%；单是内地访客已占41.5万，比去年增加38.5%。
--国泰 宣布将于3月1日开办每星期3班的货运服务往墨西哥城，以加强拉丁美洲的货运服务，相关计划仍有待政府部门批准，该是国泰第二个位于墨西哥的货运航点。
*星岛日报：
--上海医药 于1月29日遭新加坡主权基金淡马锡 减持5,000万股H股，平均每股作价为18.2港元，套现约9.2亿港元，持股比例由16.33%降至9.81%。
--财务汇报局主席潘祖明因避免利益冲突，不会参与财汇局刻下处理的一宗个案，相关个案会交由新任署理主席苏兆明负责。在1999-2008年间，潘祖明曾出任思捷 执行董事。
*苹果日报：
--渣打 再度传出人事变动，自2008年起出任渣打香港行政总裁的洪丕正将升任渣打大中华区行政总裁，负责中港台三地业务。
--联想 收购摩托罗拉智能手机业务惹来基金洗仓，连续两个交易日累跌超过23%，市值蒸发逾265亿港元。
*东方日报：
--股市下跌，但在农历新年长假累积的港元需求刺激下，港汇尾盘报7.7632，较农历新年前升18点子，显示资金仍停泊在香港。
--金山软件 计划分拆从事保安软件业务的KIS在美国上市，集资2-3亿美元，预计于今年第二季完成。
--和黄 旗下屈臣氏发言人回应本报查询时表示，集团旗下的高级香水及化妆品零售品牌蔓丽安奈（Marionnaud）计划于今年首季撤离于波兰的零售业务，西班牙亦进行大规模店舖重组。
*文汇报：
--土地注册处资料显示，中电 近月把旺角中华电力公司总部进行内部转让，以21亿港元成交，每尺地价约6,164港元，或为日后项目重建作准备。
--信和置业 营业部联席董事田兆源称，预计集团今年至少推售5个楼盘项目，涉及近2,200个单位。
*大公报：
--海通国际 预料截至2013年底止年度综合纯利按年录得显着增长，主要受惠于集团经纪及零售孖展融资、固定收益及结构性投融资业务增长所致。
--伯明翰环球 宣布，杨家诚因需要投放更多时间于个人事务为由，辞任执行董事，且不再担任任何职位。（完）
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申