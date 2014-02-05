港报社评：政改民意呈胶着状态，实事求是谋破解僵局--明报2月5日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
“4次调查结果，我们的解读是反映愈来愈多市民认同特首候选人不应与中央对抗。这样的结果，其实反映市民理性和实事求是，因为生活在香港的人，都知道与中央保持良好关系的重要，此所以不少人认为只要信任港人自由选择，就不会选出与中央对抗的人担任特首的原因。”
本报就政改做过4次民意调查，从最新的调查结果显示，在占中、提名委员会把关确保特首候选人不会对抗中央政府两个问题上，中央的立场争得较多支持；不过，数字变动并未出现戏剧化情况，总体而言事态处于胶着状态，需待当局正式提出方案之后，才会看到民意取向会否有大幅度转变。另外，由于各方立场较清晰了，分歧甚大，较多市民对政改方案获得立法会通过的机会，显得悲观，这个也是民意走向的主要变数，值得当局注意。
今次调查，两条旧题目，其中一题是提名委员会把关拣选参选人，确保参与普选的特首候选人不会对抗中央政府，对此，有49%受访市民支持，而过去3次调查支持率分别为44%、43%和48%；4次调查结果，我们的解读是反映愈来愈多市民认同特首候选人不应与中央对抗。
另一个题目关于以“占领中环”争取普选，今次受访市民有25%支持占中，过去3次调查支持率分别为25%、32%和25%。反映建制阵营全面出击批评占中的做法，收到一定效果。
不过，即使多了市民反对占中，实际上占中运动并未崩盘，25%支持率，可视为支持占中的基本盘，若特首普选安排是假普选，已经足以形成一场庞大的争取民主的社会运动。
综合上述两条题目的4次调查结果，显示当局可以动员和控制的舆论战、组织战，收到一定成果；更显示大多数市民要求实现普选。这次政改，局面处于胶着状态，需待当局正式拿出方案，才可以检视民意会否有变化。
港人等待普选已30年，若2017年未能圆普选之梦，相信当局会成为港人宣泄不满的主要对象，对此，当局要有预估和准备。各方实事求是，折衷妥协，争取最大多数人认同的方案，落实真普选，才是负责任的做法。
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申