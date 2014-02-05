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亚洲 | 2014年 2月 5日 星期三 09:02 BJT

港报社评：保政局稳定，防御撤资冲击--星岛日报2月5日

马年股市甫开锣即“熊”性大发，恒生指数红盘低开400多点后持续下跌，最后低收637点，显示新一年虽然欧美经济复苏有利香港实体经济，但是金融市场却因中美收紧银根、游资撤离新兴市场而异常波动。

恒指昨日暴跌，主要是由外围带动，尤其是美日股市借势调整。美国股市杜琼斯工业平均指数，本星期一趁中美制造业数据逊预期而急挫300多点，收市时比历史高位跌了7%。

受惠于经济复苏憧憬，日本吸引了部分游资回流，日圆兑美元从上月低位升了3%，市场开始忧虑打击出口，导致日股昨日大跌了4%，成为亚太地区跌市中的“重灾区”。

美日股市从高位借势调整，只是昨日港股大跌的近因，主宰中期大势的，仍然是游资走向。美国经济稳步复苏，联邦储备局逐步减少向市场注入资金，一些早前因为资金泛滥而过热的新兴市场，出现泡沫爆破危机，资金趁早收割，转往欧美市场避险兼赚取回报。有投资大行更把政经风险较高的巴西、印度、印尼、土耳其和南非归纳为“脆弱五国”。

“脆弱五国”处于资金外流、币值下跌、加息挺汇价却削弱经济动力的恶性循环。其他新兴经济体，由南美阿根廷到东欧乌克兰，都面对币值下跌，俄罗斯卢布兑美元跌至四年新低。大行仅选这五国，原因是五国今年都面对大选换届，政局波动令经济改革难以启步。

中国在“金砖五国”中币值较稳定，中国为免出现金融危机导致经济硬着陆，主动收紧银根。中美两大经济体货币政策逐步偏紧，对全球市场产生的影响尚未全面浮现。

欧美经济向好，消费增加，有利香港出口，但是过程不会一帆风顺，数据时好时坏，成为金融市场炒作藉口，在资金对新兴市场信心和兴趣下跌之际，香港虽然经济和财政稳健，仍要保持高度警惕，尤其要避免如一些国家因政局不稳而触发的金融动荡。(A04)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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