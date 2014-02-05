港报社评：环球股市恐慌，美退市添变数--经济日报2月5日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
环球金融市场恐慌昨重创港股，除因美国退市挫伤新兴市场外，更因强势美股突转弱，环球股市有见顶之危。惟全球金融经济慌乱恐反噬美国，储局能否持续退市，成未来一大变数。
美股前晚大跌，导致港股在马年首个交易日重挫637点，港股“恐慌指数”飙升逾20%。环球市场弥漫恐慌情绪推高避险需求，惟资金乏出路，欧、日经济虽欠佳，热钱仍蜂拥向日圆、欧元以避险。
惹市场忧心的是，连升5年的美股突显着回吐，年初至今已累跌近7%，投资者忧强势如美股有见顶回落之虞，其他股市势遭拖累，故从多国股市急撤。短期而言，环球股市包括港股势续受压。 然而，有利股市的泛滥热钱，今年仍有增无减。欧洲通缩风险正升，日本经济复苏后劲存疑，欧、日央行加码印钞压力正增。且美国储局现仅减少买债，每月仍续放水，遑论收水，环球水浸仍超去年。 未来数月的一大变数，是美国储局步伐会否有变。储局权衡退市，虽以美国经济表现为基础，惟该局两度减买债惹环球恐慌，恐反噬美国。 其一，推动美国经济复苏、创造新职位的动力之一来自出口，热钱若急撤出新兴市场，难免拖累美国出口，美国经济与就业职位增长能否续保韧力，殊难逆料。 其二，储局量宽目标之一是暗托美股，制造财富效应以振美国内需。惟环球股市若因美股回调显着下挫，并倒过来加重美股跌势，令财富效应大打折扣，恐威胁尚待茁壮的复苏嫩芽。 储局新主席耶伦下月中首次主持议息会议， 4月底议息时会否续减买债，变数不少。若鸽派耶伦为安全计暂停减买债，又或调低减买债规模，那环球风险胃纳可望回升，泛滥热钱将再涌向各国股市，并择强而噬，届时较强势的发达国股市，以及经济基调较理想的新兴地区股市如中港等最能受惠。 环球股市短期势续受压，惟看淡全年表现言之尚早，投资者除要关注退市对新兴国冲击，更要紧盯新兴国走资对美国经济的冲击，会否打乱储局退市部署，以便在跃动难驯的马年股市知所行止。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。