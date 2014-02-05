台湾债市：指标公债殖利率放量收跌，惟偏多气氛中带有谨慎

* 补跌放假期间美债殖利率走低 * 五年券103/4获利了结卖盘及空手进驻交错 * 美国将公布的就业数据存变数 路透台北2月5日 - 台湾主要公债殖利率周三马年交易首日全线走跌，因农历年间美债 表现亮丽，台债跟进殖利率补跌，惟短线变数仍多，引发一波获利了结卖盘。五年券103/4 A03104=TWO殖利率明日料在区间测试，先看1.07%关卡能否跌破。 交易员表示，开春首个交易日，台债市场人气迅速回稳，交易量有效放大，主因市场对 后市操作看法不尽相同。五年债103/4在发行前交易高低位差距已近10基点，在美国重大就 业数据即将发布之际，不确定因素引发获利了结，但看好后市殖利率仍有机会走低的空手， 亦急着上车配置，最终令殖利率在区间内来回。 〞20年长债年前标的不错，殖利率尾端有支撑，现在就看市场愿意在短端追价到什么程 度。〞一位证券商交易员说。 交易员也指出，公债买方主力--银行当前在长假过后似乎不愿一味追价，且103/4下周 二(11日)标债在即，从今日起美国一连三天分别有ADP就业报告、一周初请失业人数及非农 就业重大数据，均为美债走势投下变数，台债市场也不急于一次追价到位，选择先待变数厘 清。主要公债走势仍看今晚美债脸色而定。 美国公债收益率周二从三个月低位回升，因股市和新兴市场资产的压力缓解，降低对美 债的避险需求。指标10年期公债 价格跌12/32，收益率从周一尾盘的2.58%上升 至2.63%。 美国10年公债殖利率在台湾农历年假间共跌了逾13基点。 **10年新券本周五登场** 对于目前交投最热的五年券103/4，交易员预期若隔夜美债没有重大变化，该券明日估 在1.07-1.09%的窄幅区间交投，先测1.07%关卡，若有效突破，短线1.05%为另一关键阻力位 。大区间则看1.05-1.10%。 此外，即将在本周五(7日)开始发行前交易的10年新券103/6 ，也受今日场 中偏多气氛影响，交易员料开盘价将落在1.62-1.63%附近，因场中气氛虽略略偏多，也能嗅 出谨慎态度，且发行前交易有利放空。 〞本来以为10年券(102/10 )今天可以看到1.60%，结果大家没有那么冲。 〞一票券商交易员说。 另一交易员亦指出，10年现券102/10有一定的冷券买盘，未受到新券即将登场的换券影 响，筹码愈来愈稳定，但1.60%确实不易突破。 至于今日开始发行前交易的30年公债103/5 ，则没有任何成交。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/4 -2.05 1.0795 *1.0720-1.0860 109.0 10 102/10 -1.35 1.6135 1.6025-1.6190 23.5 *表示该券交易以来低位 本周全球重要经济事件与数据有： 周三：美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟发表演说、美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛 克哈特发表演说、英国央行货币政策委员会(MPC)会议(至周四)、美国ADP就业报告、美国IS M非制造业指数； 周四：台湾公布1月消费者物价指数(CPI)、日本央行副总裁岩田规久男向企业领袖发表 讲话、瑞士央行副总裁丹亭发表演讲、美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦演说、欧洲央 行管理委员会会议，随后公布利率声明、英国央行宣布利率决定、美国一周初请失业金人数 ； 周五：美国非农就业岗位、欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在国际及欧洲事务学院发 表演说。 30 102/9 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/10 1.6135 5 103/2 1.0730 2 102/7 没有成交 (完) (记者 林妙容; 审校 屈桂娟)