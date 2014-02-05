港报社评：勿作大鳄“提款机”，港股沽空须规管--文汇报2月5日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
中美经济数据差，加上美国加速退市，令外围股市下挫。港股马年的首个交易日也不能幸免，收市大跌637点，跌幅是26个月以来最大。需要警惕的是，香港经济基调良好，港股却成了跌市重灾区，说明大鳄借机沽空港股，将香港当作“提款机”。面对美国退市下市场震荡将陆续有来，香港应参考其他市场做法，尽快引入禁止沽空机制，以维护香港金融体系稳定。
美国最新的制造业数据远逊市场预期，触发投资者对美国经济前景的忧虑，拖累美股三大指数急挫。内地官方1月份制造业采购经理指数为50.5，较12月回落了0.5个百分点，加深市场恐慌情绪。同时，多个新兴市场的“走资潮”仍在持续，截至上周三，一周内新兴市场基金走资就高达53.06亿美元。香港金融市场资金来去自由，在今轮“走资潮”中亦不能独善其身。港汇持续偏软，连续7日处于7.76低水平，显示资金有流出香港趋势。在众多利淡因素下，港股大幅急挫，在马年开了一个“大黑盘”。
一些新兴国家由于财赤严重、股市泡沫过大，在“走资潮”之下出现股汇震荡不足为奇。但香港经济基调稳健，财政储备丰厚，港股市盈率更降至近几年最低，但港股跌幅竟与这些市场不遑多让，反映国际炒家利用“走资潮”消息在造淡港股。在这一轮大跌市中，港股的沽空比率一度急升至12.28%，创下5个月高位，甚至较金融海啸时的最高沽空比率9.7%还要高，说明国际炒家沽空港股力度之大。这一方面是由于市场信心脆弱，炒家只要大手造淡随时可引发恐慌性抛售，赚取暴利；另一方面，香港对于热钱及沽空都没有规管，更令香港成为国际炒家的“沽空天堂”。
与其他地区的交易所相比，香港的沽空制度明显存在规管不足的缺陷。少数国际炒家随意舞高弄低，狂轰滥炸，加大股市波幅，令小投资者损失惨重之余，也冲击金融系统稳定。面对这一轮全球股市震荡，香港必须紮紧防护墙，效法其他国家对沽空作出限制，以保护投资者利益。(A03)
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路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申