更新版1-美国个股：摩根大通同意以6.14亿美元与美国司法部等机构达成和解

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(新增细节)
路透华盛顿2月4日 - 美国司法部周二表示，摩根大通 已同意以6.14亿美元与美国政府达成和解协议；该行被控向联邦政府机构夸大其所承销之抵押贷款的质量标准。
司法部的声明稿中称，摩根大通在和解案中承认其逾10年来批准数千件不符合联邦住房金融局(FHA)或退伍军人事务部(VA)保险规定的贷款。
司法部称，摩根大通的作法导致“FHA和VA在不合格贷款成为坏帐时蒙受重大损失，FHA和VA被迫自行弥补相关亏损。”
摩根大通发布声明稿表示，“这项和解案代表公司在解决与抵押贷款相关的议题上，向前推进了一大步。”
摩根大通表示，已为本项和解案预留准备金，对财务影响不会很大。
去年该行为解决其所牵涉到的司法诉讼，所达成的和解金额约有200亿美元。这些诉讼案包括其他抵押贷款议题，以及衍生品和电力交易案等等。(完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申