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市场报道 | 2014年 2月 5日 星期三 09:59 BJT

更新版1-美国个股：摩根大通同意以6.14亿美元与美国司法部等机构达成和解

(新增细节)

路透华盛顿2月4日 - 美国司法部周二表示，摩根大通 已同意以6.14亿美元与美国政府达成和解协议；该行被控向联邦政府机构夸大其所承销之抵押贷款的质量标准。

司法部的声明稿中称，摩根大通在和解案中承认其逾10年来批准数千件不符合联邦住房金融局(FHA)或退伍军人事务部(VA)保险规定的贷款。

司法部称，摩根大通的作法导致“FHA和VA在不合格贷款成为坏帐时蒙受重大损失，FHA和VA被迫自行弥补相关亏损。”

摩根大通发布声明稿表示，“这项和解案代表公司在解决与抵押贷款相关的议题上，向前推进了一大步。”

摩根大通表示，已为本项和解案预留准备金，对财务影响不会很大。

去年该行为解决其所牵涉到的司法诉讼，所达成的和解金额约有200亿美元。这些诉讼案包括其他抵押贷款议题，以及衍生品和电力交易案等等。(完)
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