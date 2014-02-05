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市场报道 | 2014年 2月 5日 星期三 09:58 BJT

欧洲央行：执委科尔将接替亚斯穆森负责谈判工作，兼主管市场操作

路透法兰克福2月5日 - 欧洲央行周二表示，法国籍的执委科尔将接替离任的德国籍执委亚斯穆森，担当首席谈判代表，在执委会重组中拿下要职。

亚斯穆森1月时离开欧洲央行执行委员会，重新加入德国政府；他的任期原本长达八年，但只做两年便离任。在任职期间，亚斯穆森扮演主要对外沟通角色，并帮助协商银行业联盟的重要部份。

欧洲央行总裁德拉吉决定让科尔接任亚斯穆森的工作，同时科尔也还将继续主管各项市场操作。

德国央行原副行长劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)将接任亚斯穆森的ECB执委空缺，预计她将成为欧洲银行业监管机构单一监管机制(Single Supervisory Mechanism)的二号人物。

欧洲央行执委普雷特仍将担任重要的经济议题主管，他将持续在每月初的政策会议上提出利率决策方案。

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧原本负责和执委莫尔许共同设立单一监管机制，他将继续负责金融稳定的工作。(完) (编译 洪曦; 审校 张明钧)
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