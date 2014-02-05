欧洲央行：执委科尔将接替亚斯穆森负责谈判工作，兼主管市场操作

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透法兰克福2月5日 - 欧洲央行周二表示，法国籍的执委科尔将接替离任的德国籍执委亚斯穆森，担当首席谈判代表，在执委会重组中拿下要职。
亚斯穆森1月时离开欧洲央行执行委员会，重新加入德国政府；他的任期原本长达八年，但只做两年便离任。在任职期间，亚斯穆森扮演主要对外沟通角色，并帮助协商银行业联盟的重要部份。
欧洲央行总裁德拉吉决定让科尔接任亚斯穆森的工作，同时科尔也还将继续主管各项市场操作。
德国央行原副行长劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)将接任亚斯穆森的ECB执委空缺，预计她将成为欧洲银行业监管机构单一监管机制(Single Supervisory Mechanism)的二号人物。
欧洲央行执委普雷特仍将担任重要的经济议题主管，他将持续在每月初的政策会议上提出利率决策方案。
欧洲央行副总裁冈斯坦西欧原本负责和执委莫尔许共同设立单一监管机制，他将继续负责金融稳定的工作。(完) (编译 洪曦; 审校 张明钧)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申