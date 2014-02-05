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亚洲 | 2014年 2月 5日 星期三 09:17 BJT

****《港报快速浏览》--2月5日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                          
 《香港报摘》--经济日报                                                      
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：政改民意呈胶着状态，实事求是谋破解僵局--明报                      
 港报社评：保政局稳定，防御撤资冲击--星岛日报                                
 港报社评：投资市场铁马金戈，美中经济马首是瞻--信报                          
 港报社评：环球股市恐慌，美退市添变数--经济日报                              
 港报社评：勿作大鳄“提款机”，港股沽空须规管--文汇报                        
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：马年投资跟住耶伦走--信报                                      
 港报财经评论：恒指企20,800才好景--经济日报                                  
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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