《独家新闻》美国多年来首次批准对欧洲再出口海外原油的许可

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透纽约2月4日 - 美国政府多年来首次批准对欧洲再出口数量有限的海外生产的原油。
据路透通过《信息自由法》申请获得的数据，美国商务部去年以来发放了两份向英国出口原油的许可，并发放了两份向意大利出口原油的许可。
一份向德国出口原油的申请在1月提出，正在等待工业和安全局(BIS)的决定。美国1975年通过的一项法律禁止多数原油出口，只有少许例外，包括对加拿大销售原油和再出口。
周二在路透报导上述许可之后，一名BIS官员表示，这些许可只是覆盖海外原油的再出口，不涉及美国本土生产的原油。他没有说供再出口的原油将来自何处。
BIS稍早没有回复要求其评论以下问题的请求：这些许可是针对海外原油的再出口，还是面向在美国生产的原油的互换交易。根据现有的法规，这两种情况都是允许的。
据BIS的数据，这是至少2000年以来首次发放对英国出口原油的许可，并且是2008年以来首次向欧洲国家出口原油的许可。数据显示，BIS自2013年1月以来批准了120个许可，其中几乎90%是面向加拿大销售。
虽然新批准的许可并不表明美国生产商正在把更多的原油销往海外，但可能加剧华盛顿关于禁止原油出口利弊的争论。美国页岩油产量不断增长，今年就可能让国内炼油厂消化不了，上述问题是今年最紧迫的政策问题之一。
这可能令外界益发预期，奥巴马政府将允许油企利用现有法规的条款，缓慢增加出口，同时延迟就是否取消禁令做出决定。
由于美国原油产量触及25年高点，许多油企正在考虑开辟其它市场，并呼吁取消出口禁令。他们认为，该禁令是1970年代的遗物，当时是为了应对阿拉伯原油禁运导致的油价大涨。
BIS的数据未显示哪些许可得到了使用，能源部的原油出口数据也未表明截至2013年11月对欧洲出口了原油。(完) (编译 张涛；审校 徐文焰)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申