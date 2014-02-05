《分析》亚洲政府支撑经济不力，央行无奈挑起重担

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
**自作自担**
持平而论，央行官员或许也要为其处境负点责任。全球金融危机后，各国或因政治压力、或因担心引发更多动荡，让过于宽松的货币政策维持太久。
野村估计，整体来看，亚洲除日本外十大经济体的官方利率和通胀之差来衡量的实质利率，自2008年以来有过半时间都是负利率--这让债务迅速扩增，房地产及股市出现泡沫。相形之下，1996-2007年仅16%的时间是负利率。
“通过极宽松的美联储资金，各国央行容许了资产通胀的发生，导致市场上活跃进行着一场纸醉金迷的派对，”前泰国财长及央行副总裁Thirachai Phuvanatnaranubala称。“削减宽松举措让派对结束。部分新兴市场现在将需应对在人人迷迷糊糊快活享受之际悄然升起的泡沫。”
也有一些改变的迹象出现。印度正着手进行一场企图心宏大的货币政策整顿，将使政府较难依赖央行；与此同时，政府已抑制黄金进口，并获得340亿美元海外融资，以设法弭合经常帐赤字。
印尼的矿石出口禁令遭遇抨击，但也是该国政府至少意识到有必要减少对原材料商品出口依赖的迹象。印尼还采取了支持财政的措施。
然而第一生命经济研究所资深新兴市场分析师Toru Nishihama指出，一旦有选举因素在运作，央行的努力就可能轻易瓦解。
“随着许多新兴国家今年的选举接近，无论央行如何收紧政策来控制通胀，其政府都亟欲放宽财政政策，抵销了央行的努力。”Nishihama说。(完) (编译 徐文焰/石冠兰/朱晓军/张若琪 审校 张涛/田建华/侯向明)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申