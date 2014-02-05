《分析》亚洲政府支撑经济不力，央行无奈挑起重担

**自作自担**

持平而论，央行官员或许也要为其处境负点责任。全球金融危机后，各国或因政治压力、或因担心引发更多动荡，让过于宽松的货币政策维持太久。

野村估计，整体来看，亚洲除日本外十大经济体的官方利率和通胀之差来衡量的实质利率，自2008年以来有过半时间都是负利率--这让债务迅速扩增，房地产及股市出现泡沫。相形之下，1996-2007年仅16%的时间是负利率。

“通过极宽松的美联储资金，各国央行容许了资产通胀的发生，导致市场上活跃进行着一场纸醉金迷的派对，”前泰国财长及央行副总裁Thirachai Phuvanatnaranubala称。“削减宽松举措让派对结束。部分新兴市场现在将需应对在人人迷迷糊糊快活享受之际悄然升起的泡沫。”

也有一些改变的迹象出现。印度正着手进行一场企图心宏大的货币政策整顿，将使政府较难依赖央行；与此同时，政府已抑制黄金进口，并获得340亿美元海外融资，以设法弭合经常帐赤字。

印尼的矿石出口禁令遭遇抨击，但也是该国政府至少意识到有必要减少对原材料商品出口依赖的迹象。印尼还采取了支持财政的措施。

然而第一生命经济研究所资深新兴市场分析师Toru Nishihama指出，一旦有选举因素在运作，央行的努力就可能轻易瓦解。

“随着许多新兴国家今年的选举接近，无论央行如何收紧政策来控制通胀，其政府都亟欲放宽财政政策，抵销了央行的努力。”Nishihama说。(完) (编译 徐文焰/石冠兰/朱晓军/张若琪 审校 张涛/田建华/侯向明)