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亚洲 | 2014年 2月 5日 星期三 09:45 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元守住澳洲央行转变政策立场后的升幅

“现在市场进入盘整，等待美国非农就业和澳洲国内的零售销售数据。”Arab Bank Australia的交易商David Scutt说。

Scutt表示，强劲的澳洲数据可能会让澳元回到0.90美元上方，市场人气仍然较为偏空。

近期阻力位在1月13日创下的今年高点0.9087美元。

澳元兑日圆、欧元和英镑守住大部分涨幅。

澳元兑新西兰元 一度升至1.0948新西兰元，但之后抹去大部分涨幅，在接近1.0853新西兰元的位置交投。

市场预期新西兰元央行几乎肯定在3月升息，投资者不愿作空新西兰元。

周三数据显示，新西兰就业成长强劲且求职人数增加，巩固了央行的强硬立场。(完)

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