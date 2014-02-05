澳新汇市：澳元和新西兰元守住澳洲央行转变政策立场后的升幅

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
“现在市场进入盘整，等待美国非农就业和澳洲国内的零售销售数据。”Arab Bank Australia的交易商David Scutt说。
Scutt表示，强劲的澳洲数据可能会让澳元回到0.90美元上方，市场人气仍然较为偏空。
近期阻力位在1月13日创下的今年高点0.9087美元。
澳元兑日圆、欧元和英镑守住大部分涨幅。
澳元兑新西兰元 一度升至1.0948新西兰元，但之后抹去大部分涨幅，在接近1.0853新西兰元的位置交投。
市场预期新西兰元央行几乎肯定在3月升息，投资者不愿作空新西兰元。
周三数据显示，新西兰就业成长强劲且求职人数增加，巩固了央行的强硬立场。(完)
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路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申