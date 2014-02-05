《焦点》微软接班打出安全牌，能否创新遭质疑

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
现年58岁的盖茨表示，慈善事业仍是他的主要工作。他目前持有4.3%的微软在外流通股份。
“纳德拉曾经表示希望我大幅增加在公司的时间，”盖茨在一视频声明中表示。“我将把超过三分之一的时间用在和各个产品小组的碰面上。一同合作定义下一轮产品将会是件趣事。”
纳德拉在一份视频声明中表示，他将“坚决”为创新扫去一切障碍。
除了福特汽车执行长穆拉利之外，纳德拉还击败了其他候选人，包括诺基亚前总裁兼首席执行官(CEO)艾洛普(Stephen Elop)和目前负责微软业务发展的Skype前执行长Tony Bates。
大部分人认可纳德拉的背景使他成为带领公司继续前进的安全舵手。不过，面对消费者或缺乏耐心的股东，纳德拉是否有能力取得成功尚存疑问。
ValueAct Capital去年曾带头掀起股东反抗行动，此事最终以鲍尔墨(Steve Ballmer)退休收场。ValueAct Capital要求微软放弃成为硬件制造商的计划，而是将重心放在商业软件上，同时还要求公司向股东回馈更多现金。
摆在纳德拉面前的任务，可能会是平衡长期和短期投资者的不同需求。(完) (编译/审校 戴素萍/李婷仪/洪曦/张明钧/龚芳)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申