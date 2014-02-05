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货币新闻 | 2014年 2月 5日 星期三 10:48 BJT

《焦点》微软接班打出安全牌，能否创新遭质疑

现年58岁的盖茨表示，慈善事业仍是他的主要工作。他目前持有4.3%的微软在外流通股份。

“纳德拉曾经表示希望我大幅增加在公司的时间，”盖茨在一视频声明中表示。“我将把超过三分之一的时间用在和各个产品小组的碰面上。一同合作定义下一轮产品将会是件趣事。”

纳德拉在一份视频声明中表示，他将“坚决”为创新扫去一切障碍。

除了福特汽车执行长穆拉利之外，纳德拉还击败了其他候选人，包括诺基亚前总裁兼首席执行官(CEO)艾洛普(Stephen Elop)和目前负责微软业务发展的Skype前执行长Tony Bates。

大部分人认可纳德拉的背景使他成为带领公司继续前进的安全舵手。不过，面对消费者或缺乏耐心的股东，纳德拉是否有能力取得成功尚存疑问。

ValueAct Capital去年曾带头掀起股东反抗行动，此事最终以鲍尔墨(Steve Ballmer)退休收场。ValueAct Capital要求微软放弃成为硬件制造商的计划，而是将重心放在商业软件上，同时还要求公司向股东回馈更多现金。

摆在纳德拉面前的任务，可能会是平衡长期和短期投资者的不同需求。(完) (编译/审校 戴素萍/李婷仪/洪曦/张明钧/龚芳)
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