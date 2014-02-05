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亚洲 | 2014年 2月 5日 星期三 09:48 BJT

金属期市：伦铜持稳，上日终结连续九日跌势

从1月31日至2月6日，中国股市、债市、汇市和商品期货市场因春节假期休市。

美国1月新增非农就业岗位预计将自三年低位反弹，失业率料持稳在6.7%，有助于缓解投资者对经济大幅放缓的担忧情绪。

美国扣除运输业后的工厂订单于12月呈现连续第三个月扩增，缓解制造业活动急踩煞车的疑虑。

冶炼企业PT Indosmelt的总裁表示，要在全球价格疲软之际刺激企业大举投资修建炼铜厂，印尼政府必须提供免税期以及其他财政刺激。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张荻/石冠兰 审校 李婷仪/张涛)
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