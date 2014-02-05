台湾债市：主要公债殖利率走低，补跌年假间美债价格强势表现

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透台北2月5日 - 台湾指标公债殖利率周三在马年交易首日走低，补跌本地农历年假期间美债殖利率下滑走势。不过由于美国10年公债殖利率在2.6%附近徘徊，加上下周五年券103/4 标债在即，市场追价意愿谨慎。
交易员指出，今日本地股、汇、债市场均同步反应年假期间美国金融市场走势，交投相对较多的五年期公债103/4在发行前交易创下该券交投来的低位--1.072%，自发行前交易起始日的1.17%高位已走低约10基点。
〞趋势是很明朗，殖利率就是要下...但可能因为刚开春大家还不知道怎么配置。〞一位证券商交易员表示。
一位银行债市交易员指出，美债10年期殖利率目前看来在2.6%的位置欲下不易，而本地亦有五年103/4及30年103/5 两期券近期标售的变数，令交投暂趋于保守，或待标债结束后情势才较为明朗。
美国公债收益率周二从三个月低位回升，因股市和新兴市场资产的压力缓解，降低对美债的避险需求。指标10年期公债 价格跌12/32，收益率从周一尾盘的2.58%上升至2.63%。该收益率从本年初的逾3%下跌，但难以保持在2.60%以下，该处是技术阻力。
美国10年公债殖利率在台湾农历年假间共跌了逾13基点。
预估指标公债今日主要交投区间：
* 五年公债103/4发行前交易：1.065-1.085%
本地时间10:00时最新报价：
* 五年公债103/4发行前交易走跌1.7基点至1.0830%
以下为最新相关报导链接：
--《美债周三展望》公债收益率从三个月低位回升，国库券走势波动
--《综述》美联储两名政策立场不同官员均赞成继续缩减QE，但利率看法分歧
--《焦点》美国12月工厂订单降幅小于预期，缓解经济放缓疑虑
--美国财政：美国财赤预计将先降后升，因经济迟滞且失业率居高不下-CBO (完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申