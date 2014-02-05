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亚洲 | 2014年 2月 5日 星期三 10:07 BJT

台湾债市：主要公债殖利率走低，补跌年假间美债价格强势表现

路透台北2月5日 - 台湾指标公债殖利率周三在马年交易首日走低，补跌本地农历年假期间美债殖利率下滑走势。不过由于美国10年公债殖利率在2.6%附近徘徊，加上下周五年券103/4 标债在即，市场追价意愿谨慎。

交易员指出，今日本地股、汇、债市场均同步反应年假期间美国金融市场走势，交投相对较多的五年期公债103/4在发行前交易创下该券交投来的低位--1.072%，自发行前交易起始日的1.17%高位已走低约10基点。

〞趋势是很明朗，殖利率就是要下...但可能因为刚开春大家还不知道怎么配置。〞一位证券商交易员表示。

一位银行债市交易员指出，美债10年期殖利率目前看来在2.6%的位置欲下不易，而本地亦有五年103/4及30年103/5 两期券近期标售的变数，令交投暂趋于保守，或待标债结束后情势才较为明朗。

美国公债收益率周二从三个月低位回升，因股市和新兴市场资产的压力缓解，降低对美债的避险需求。指标10年期公债 价格跌12/32，收益率从周一尾盘的2.58%上升至2.63%。该收益率从本年初的逾3%下跌，但难以保持在2.60%以下，该处是技术阻力。

美国10年公债殖利率在台湾农历年假间共跌了逾13基点。

预估指标公债今日主要交投区间：

* 五年公债103/4发行前交易：1.065-1.085%

本地时间10:00时最新报价：

* 五年公债103/4发行前交易走跌1.7基点至1.0830%

以下为最新相关报导链接：

--《美债周三展望》公债收益率从三个月低位回升，国库券走势波动

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