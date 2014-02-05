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货币新闻 | 2014年 2月 5日 星期三 10:13 BJT

芝加哥期市：美国小麦回落，但仍接近三周高位

3月大豆合约 升0.15%至每蒲式耳13.15-1/4美元，周二收高1.53%。

3月玉米合约 跌0.11%至每蒲式耳4.41-1/4美元，前日上涨1.38%。

美国农业部称，由于乾旱和极寒温度的损害，南部平原地区种植的冬小麦状况恶化。

农业部称，堪萨斯州35%的冬小麦评级为良至优，低于12月底的58%。差至极差评级的比例从一个月前的6%跳增至20%。

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合约 价格 变动 涨跌% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 582.50 -2.00 -0.34% 581.83 64

CBOT玉米 441.25 -0.50 -0.11% 428.33 70

CBOT大豆 1315.25 2.00 +0.15% 1292.58 65

CBOT稻米 $15.31 -$0.05 -0.33% $15.46 34

美国原油 $97.67 $0.48 +0.49% $95.97 57

汇率

欧元/美元 $1.352 $0.004 +0.29%

美元/澳元 0.890 0.014 +1.62%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪/朱晓军；审校 戴素萍/李婷仪)
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