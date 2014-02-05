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亚洲 | 2014年 2月 5日 星期三 10:12 BJT

台湾股市：盘中重挫2%，科技股领跌

路透台北2月5日 - 台湾股市周三下跌2%，投资人信心受到春节假期时全球市场震荡的影响，科技股台积电 带头下滑。

开盘约一小时后，台股加权股价指数 重挫181.69点至8,280.88点。台湾股市1月28日至2月4日休市，今日恢复交易。

台积电股价下跌3.3%，宏达电 跌5.5%，拖累电子类指数 下跌2.3%。

金融保险类指数 下滑将近2%，台湾最大信用卡发卡银行中信金 挫低3.3%。(完)
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