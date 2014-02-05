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亚洲 | 2014年 2月 5日 星期三 10:30 BJT

日本股市：日经自四个月低位反弹，强劲业绩推升Panasonic和丰田汽车

在本周前两个交易日这三家公司的跌幅为5.4%-10%不等。

交易员表示，这样的跌势创造了买进机会，不过这类低接买盘或许为时不久，因大多数的投资者不愿在周五公布的美国就业报告前积极回补空仓。

日经指数 在早盘中上涨1.4%至14,206.98点。周二时挫跌4.2%至14,008.47，为10月8日以来最低收位，且是2013年6月以来最大单日百分比跌幅。

东证股价指数 涨2%至1,161.84点，33类股全数上涨。(完) 　　
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