《焦点人物》美联储主席叶伦传略

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透2月5日 - 职位：美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席
任职者：叶伦(Janet Yellen)
出生日期：1946年8月13日
任期：四年(2014年2月3日起)
概要：
--叶伦通常被视作货币政策鸽派人物，原因是她长期以来持有的观点是，如果为了解决高失业率问题，美联储应容忍通胀率略微走高。但在长达12年的货币政策制定过程中，她却从未反对过包括升息在内的任何美联储决议。
--此前作为美联储副主席，对于美联储在2007至2009年危机期间及之后实施的大举刺激举措，叶伦直言不讳地表示支持，并在琢磨联储的沟通策略中扮演了主要角色。在美联储采纳2%的通胀目标方面，她也起了带头作用。她认为，公众理解美联储的政策，这对政策有效性而言十分关键。
--在2010年10月担任美联储副主席之前，叶伦曾挂帅旧金山联储六年时间。在此之前，1994年8月到1997年2月，她担任美联储理事，随后离开联储，担任克林顿总统的经济顾问委员会主席至1999年8月。自1980年起，她曾在加州大学伯克利(柏克莱)分校执教。
--她是美联储百年历史中首位女性掌门人，全球范围内担任央行总裁的女性也是寥寥可数。
--叶伦是一名医生的女儿，她父亲是在布鲁克林区家中开设诊所；她在耶鲁大学获得了博士学位，在执教加州大学伯克利分校之前，还在哈佛大学和伦敦政经学院(LSE)教过学。她与获得过诺贝尔奖的经济学教授阿克尔洛夫(George Akerlof)结婚，唯一的儿子也是一位经济学家。
--叶伦曾撰写过多篇研究论文，其中许多是与阿克尔洛夫合作完成的，议题涉及单身母亲、青少年犯罪团伙、工资僵固性以及垄断定价等。(完) (编译 石冠兰 审校 张明钧)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选