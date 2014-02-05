《焦点人物》美联储主席叶伦传略

路透2月5日 - 职位：美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席

任职者：叶伦(Janet Yellen)

出生日期：1946年8月13日

任期：四年(2014年2月3日起)

概要：

--叶伦通常被视作货币政策鸽派人物，原因是她长期以来持有的观点是，如果为了解决高失业率问题，美联储应容忍通胀率略微走高。但在长达12年的货币政策制定过程中，她却从未反对过包括升息在内的任何美联储决议。

--此前作为美联储副主席，对于美联储在2007至2009年危机期间及之后实施的大举刺激举措，叶伦直言不讳地表示支持，并在琢磨联储的沟通策略中扮演了主要角色。在美联储采纳2%的通胀目标方面，她也起了带头作用。她认为，公众理解美联储的政策，这对政策有效性而言十分关键。

--在2010年10月担任美联储副主席之前，叶伦曾挂帅旧金山联储六年时间。在此之前，1994年8月到1997年2月，她担任美联储理事，随后离开联储，担任克林顿总统的经济顾问委员会主席至1999年8月。自1980年起，她曾在加州大学伯克利(柏克莱)分校执教。

--她是美联储百年历史中首位女性掌门人，全球范围内担任央行总裁的女性也是寥寥可数。

--叶伦是一名医生的女儿，她父亲是在布鲁克林区家中开设诊所；她在耶鲁大学获得了博士学位，在执教加州大学伯克利分校之前，还在哈佛大学和伦敦政经学院(LSE)教过学。她与获得过诺贝尔奖的经济学教授阿克尔洛夫(George Akerlof)结婚，唯一的儿子也是一位经济学家。