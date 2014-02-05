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亚洲 | 2014年 2月 6日 星期四 07:47 BJT

****主要国家经济指标预测--2月6日****

路透2月6日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段       预估值        前值
    2月6日(四)
    0030  零售销售(较前月)                                 12月         +0.4%       +0.7% 
          零售销售                                        第四季        +1.2%       +0.7%
    0030  澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元)                    12月         逆差3    逆差1.18
              商品/服务进口(较前月)                                       --        -1.0%
              商品/服务出口(较前月)                                       --         持平
    0645  瑞士消费者信心指数                              第一季          --          负5
    0700  瑞士贸易收支(亿瑞郎)                             12月           --    顺差21.12
    0800  英国Halifax房价指数(较前月)                       1月        +1.0%        -0.6%
          英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期)                    +7.2%        +7.5%  
    1100  德国工业订单(较前月)                             12月        +0.4%        +2.1%
    1200  英国央行量化宽松规模(亿英镑)                      2月           --        3,750
    1200  英国央行利率决定                                             +0.5%         0.5%
    1230  美国Challenger企业计划裁员人数(万人)              1月           --       3.0623
    1245  欧洲央行利率决定指标再融资利率                    2月        0.25%        0.25%
                           存款利率                                    0.00%        0.00%
    1330  美国国际贸易收支(亿美元)                         12月      逆差360      逆差343
    1330  美国一周初请失业金人数(万人)                2月1日当周        33.5         34.8
               四周均值(万人)                                             --         33.3
               续请失业金人数(万人)                  1月25日当周       299.8        299.1
    1330  美国生产率                                     第四季        +2.5%        +3.0%
          美国单位劳工成本                                             -0.5%        -1.4%
    1330  加拿大贸易收支(亿加元)                           12月        逆差7      逆差9.4
    1500  加拿大经季节调整的Ivey采购经理人指数(PMI)         1月         51.0         46.3
    2350  日本外汇储备(亿美元)                              1月           --       12,668

     
    附：主要国家2月5日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段        现值       预估值
    2月5日(三)
    0130  日本加班工资                                   12月          +4.6%           --
    0843  意大利Markit/ADACI服务业PMI                     1月           49.4         48.6
    0848  法国Markit服务业PMI                             1月           48.9         48.6
          法国Markit综合PMI                                             48.9           --
    0853  德国Markit服务业PMI                             1月           53.1         53.6
          德国Markit综合PMI                                             55.5           --
    0858  欧元区Markit服务业PMI                           1月           51.6         51.9
          欧元区Markit综合PMI                                           52.9         53.2
    0928  英国Markit/CIPS服务业指数                       1月           58.3         59.0
    1000  欧元区零售销售(较前月)                         12月           -1.6%       -0.5%
                        (较上年同期)                                    -1.0%       +1.5%
    1200 美国抵押贷款市场指数                       1月31日当周         405.2          --
              再融资指数                                               1693.2          --
    1315 美国ADP就业报告(万人)                            1月        增加17.5      增加18
    1330 加拿大建筑许可                                  12月           -4.1%       +2.0%
    1358 美国Markit服务业PMI                           1月终值           56.7          --
    1500 美国ISM非制造业指数                              1月            54.0        53.7
              ISM非制造业企业活动指数                                    56.3        55.1
              ISM非制造业雇佣指数                                        56.4          --
              ISM非制造业新订单指数                                      50.9          --
              ISM非制造业价格指数                                        57.1          --(完)
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