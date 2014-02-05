主要国家经济指标预测--2月6日****

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透2月6日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(四) 0030 零售销售(较前月) 12月 +0.4% +0.7% 零售销售 第四季 +1.2% +0.7% 0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 12月 逆差3 逆差1.18 商品/服务进口(较前月) -- -1.0% 商品/服务出口(较前月) -- 持平 0645 瑞士消费者信心指数 第一季 -- 负5 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 12月 -- 顺差21.12 0800 英国Halifax房价指数(较前月) 1月 +1.0% -0.6% 英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期) +7.2% +7.5% 1100 德国工业订单(较前月) 12月 +0.4% +2.1% 1200 英国央行量化宽松规模(亿英镑) 2月 -- 3,750 1200 英国央行利率决定 +0.5% 0.5% 1230 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 1月 -- 3.0623 1245 欧洲央行利率决定指标再融资利率 2月 0.25% 0.25% 存款利率 0.00% 0.00% 1330 美国国际贸易收支(亿美元) 12月 逆差360 逆差343 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月1日当周 33.5 34.8 四周均值(万人) -- 33.3 续请失业金人数(万人) 1月25日当周 299.8 299.1 1330 美国生产率 第四季 +2.5% +3.0% 美国单位劳工成本 -0.5% -1.4% 1330 加拿大贸易收支(亿加元) 12月 逆差7 逆差9.4 1500 加拿大经季节调整的Ivey采购经理人指数(PMI) 1月 51.0 46.3 2350 日本外汇储备(亿美元) 1月 -- 12,668 附：主要国家2月5日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2月5日(三) 0130 日本加班工资 12月 +4.6% -- 0843 意大利Markit/ADACI服务业PMI 1月 49.4 48.6 0848 法国Markit服务业PMI 1月 48.9 48.6 法国Markit综合PMI 48.9 -- 0853 德国Markit服务业PMI 1月 53.1 53.6 德国Markit综合PMI 55.5 -- 0858 欧元区Markit服务业PMI 1月 51.6 51.9 欧元区Markit综合PMI 52.9 53.2 0928 英国Markit/CIPS服务业指数 1月 58.3 59.0 1000 欧元区零售销售(较前月) 12月 -1.6% -0.5% (较上年同期) -1.0% +1.5% 1200 美国抵押贷款市场指数 1月31日当周 405.2 -- 再融资指数 1693.2 -- 1315 美国ADP就业报告(万人) 1月 增加17.5 增加18 1330 加拿大建筑许可 12月 -4.1% +2.0% 1358 美国Markit服务业PMI 1月终值 56.7 -- 1500 美国ISM非制造业指数 1月 54.0 53.7 ISM非制造业企业活动指数 56.3 55.1 ISM非制造业雇佣指数 56.4 -- ISM非制造业新订单指数 50.9 -- ISM非制造业价格指数 57.1 --(完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申