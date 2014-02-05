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亚洲 | 2014年 2月 5日 星期三 10:49 BJT

韩国股市：受低接买盘拉抬上涨，外资仍持续卖超

接近盘中时，外资卖超1,160亿韩元韩股，但在散户及机构投资者买超的情况下，仍有514档股票上涨，远超过下跌的243档。

韩国央行周三公布的数据显示，1月外汇储备增加19.3亿美元，至纪录新高3,483.9亿美元，连续第七个月刷新纪录高位。 再次凸显出相对于其他新兴市场，韩国的基础稳健。

现代汽车股价上涨2%，上两日重挫3.7%。其集团关系企业Hyundai Mobis Co Ltd上涨4.4%。

三星集团关系企业Hotel Shilla Co Ltd 股价上涨2.9%创下新高，因今年获利前景看好。该公司在1月初时敲定在新加坡樟宜机场经营香水及美妆店的权利。(完)
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