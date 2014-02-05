台湾汇市：台币盘初实质交易走贬，股市补跌外资汇出

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透台北2月5日 - 台币兑美元 周三开红盘实质交易走贬。交易员称，因农历春节休假期间新兴市场货币仍相对走贬，且今日台湾股市也补跌。
汇银人士指出，今日股市开红盘补跌，盘初以来跌幅维持在2%以上，因此一早即见外资的美元买盘，不过当台币贬至30.36价位附近，也见卖盘出笼，似乎显示外资认为台币补跌的满足点已到，除非区域市场有明显变动，否则台币再贬不易。今日实质交易区暂看在30.300-30.360。
“ 今日外资操作有点看不懂，(美元)买盘是从股市来的，但卖盘就不知道了。”一位本地银行交易员说。
他并表示，韩元走势仍是观察重点，韩元反弹预料会在1,070价位受阻，回档则看1,089是否跌破。
早盘台币兑美元的实质成交区间在30.318-30.360，上日台币实质交易区间主要在30.290-30.325。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月远汇报价 早盘在30.280/290左右，上日纽约盘收在30.250。
交易员观察市场最新动态：
* 盘初台币先行补跌，外资卖股汇出需求高。
* 外资暂以区间操作为主，盘中视区域货币变化而定。
* 今日台币实质价位低点应已出现。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.300-30.360
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