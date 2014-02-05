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亚洲 | 2014年 2月 5日 星期三 10:52 BJT

韩国汇市：韩元反弹至一周高点，稳健美国数据缓解担忧

本周以来韩元兑美元下跌0.8%。

交易员表示，美国扣除运输业后的工厂订单于12月呈现连续第三个月扩增，缓解了本周令新兴市场动荡的多数避险基调。

“部分美元多仓解除了，让韩元受到支撑；同时其他市场人士继续观察未来走势。”首尔一当地银行的外汇交易员说。

“我们见到此间进口商有一些美元需求，但今天整体交易仍偏迟缓。”

但外资周三卖超韩股，随着海外市场人士将获利汇回，预计将放缓韩元涨势。

3月三年期公债期货 小跌0.01点至105.88。

0222GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,079.6 1,083.8

日圆/韩元 10.6503/574 10.6581

韩国公债期货 * 105.88 105.8

韩国综合股价指数 1,895.08 1,886.85

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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