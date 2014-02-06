香港数据：1月PMI回升至52.7，创23个月来高位--汇丰

路透香港2月6日 - 以下为汇丰香港1月份采购经理人指数(PMI)数据：

2014年1月 13年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

52.7 51.2 52.1 50.1 50.0 49.7 49.7 48.7 49.8 49.9 50.5 51.2 52.5

* 1月PMI为52.7，比去年12月的51.2回升，显示香港私营企业的营商环境稳健向好。最新指数且为23个月来的最高。

* 私营企业月内接获的新订单总量进一步扩张，当前上升周期至今已维持三个月，而本月更录得23个月来最大的新业务增幅。来自中国内地的新业务指数，更以30多个月以来的最快增速递升。新订单增长，主要与新产品面世，以及客户需求上升有关。

* 1月份产出量持续扩张，而当前上升周期已有五个月，主要由于市场需求转佳。

* 虽然产出与新工作量增加，但私营企业月内继续减聘员工，惟职位流失率尚属轻微。在人手较紧的情况下，企业手头于2014年初未完成的工作量有所扩大，累积幅度显着。值得注意的是，积压增幅已累升至14个月最大。

* 月内投入总成本继续上升。投入价格加速上涨，幅度显着，升幅也略高于同项指数的历史平均值。原材料与工资的成本同告增加，导致投入价格上涨。

* 采购库存连续第二个月增加，幅度虽然温和，但库存累积率是11个月来最大。调查资料显示，企业提高库存水平，为未来扩张产出作好准备。

汇丰亚洲经济师John Zhu在评论调查结果时表示，“香港商业活动增长动力于2014年伊始看来有望持续，1月份数据显示产出和新接订单增长为接近两年最快，而职位减少则仍温和。来自中国的新业务量加速，以及积压工作上升反映短期内需求情况看来能维持利好。”他说。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)