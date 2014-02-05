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亚洲 | 2014年 2月 5日 星期三 11:36 BJT

《汇市简讯》美元/日圆跌至101.23，日股回吐早盘涨幅

0315 GMT

* 日股早盘仅收高0.38%，基本回吐早盘涨幅

* 美元/日圆跌至101.23，重回一小时云区下方

* 一小时云区底部位于101.32，一小时基准线切入位在101.25

* 美元/日圆接近日线云区底部101.17

* 100.75及其下方挂有停止单，汇价偏向下行，尤其是如果日股转阴(完)

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