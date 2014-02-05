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货币新闻 | 2014年 2月 5日 星期三 13:46 BJT

台湾股市：开红盘补跌收创逾两个月低位，因春节国际股市下跌

路透台北2月5日 - 台湾股市周三开红盘大幅收低2.34%，创逾两个月收盘低位。分析师认为，今日台股主要反映农历春节期间国际股市下跌，且今日亚股仍走弱的利空，由于日K线连续大幅跳空收低，短线止稳回升不易。

台湾加权股价指数 收低2.34%至8,264.48点；成交初值 扩大为1,340.79亿台币，上日修正后为1,004.17亿。

国泰证期顾问处协理简伯仪表示，今日大盘下跌过程中停损卖压持续涌出，令成交量出现逾1,300亿台币的大量，且就技术线型观察，日K线连续跳空跌破短期均线与季线支撑，量增价跌对多头相当不利。若未立即止稳，下一道回测关卡就是位于8,160点附近的年线。

〞小M头成形，有可能会测年线。〞他说。

简伯仪认为，国际股市能否止跌回升是台股后市的观察重点，若出现跌深反弹，上档在8,400点附近的季线应是较大的压力。

台股前波收盘低位是去年11月26日的8,248点。

亚洲股市周三未能守住涨幅，因日本市场表现迟疑不定，再度引发投资者对日圆和高评级债券的需求。本地时间13:40，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 (完) 　　
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