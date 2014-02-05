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亚洲 | 2014年 2月 5日 星期三 11:45 BJT

台湾债市：RP利率与年前相彷，市场资金多去化管道有限

路透台北2月5日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周三和农历年前大致相同不变。尽管寿险及投信年前未能全部寻得券源令今日市场资金水位高涨，但因多数证券商及票券商以续作为主，不收新钱，所以宽松资金情势暂不影响利率。

市场交易人士指出，大型寿险及多家投信今日积极在市场询券，但因证券及票券商在本周的到期落点较少，资金缺口不多，券源缺缺，无法满足寿险及投信胃纳。交易员并预期，马年开春第一周，因落点较少，市场利率不致变动，但下周金融机构资金回笼效应扩大，RP利率有机会小幅向下测试。

〞今日钱多券缺，下周预期资金更宽松，利率会一路走一路看，有往下修正机会。〞一位票券商交易员说。

交易员亦指出，公债要到下周五(14日)才有新的五年债发行，2月公司债的发行则寥寥无几，整个2月都将面临券源不足的问题。

证券商10天期公债的附买回利率成交区间0.56-0.57%，公司债RP利率主要交投在0.66-0.67%，与年前均大致相同。

主要大型票券商10天公债附买回利率成交在0.45-0.52%；30天内公司债附买回利率则成交在0.50-0.57%。(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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