台湾数据：1月消费者物价指数年增0.76%，符合预期

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透台北2月6日 - 台湾主计总处周四公布，1月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.76%，略高于路透调查的升0.7%，大致符合预期。
主计总处称，1月物价指数上扬主因适逢农历春节，相关肉类、水产品等需求增加，价格上扬，加以节前馈赠保母礼金，以及计程车资、理容服务费与旅游团费价格调涨，惟蔬菜供量充裕价跌，抵销部分涨幅。
1月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期升0.42%。
以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：
1月 12月
CPI（较上年同期） +0.76 +0.34r
路透调查（较上年同期） +0.70 --
CPI（较上月，经季节调整） +0.10 +0.15
核心CPI（较上年同期） +0.95 +0.21
WPI（较上年同期） +0.42 -0.01r
注：r代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源。(完)
参看台湾CPI相关新闻，请点选 ；台湾数据请点选 (记者 董永年; 撰写 林妙容; 审校 杨淑祯)
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欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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