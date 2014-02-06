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货币新闻 | 2014年 2月 6日 星期四 08:40 BJT

台湾数据：1月消费者物价指数年增0.76%，符合预期

路透台北2月6日 - 台湾主计总处周四公布，1月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.76%，略高于路透调查的升0.7%，大致符合预期。

主计总处称，1月物价指数上扬主因适逢农历春节，相关肉类、水产品等需求增加，价格上扬，加以节前馈赠保母礼金，以及计程车资、理容服务费与旅游团费价格调涨，惟蔬菜供量充裕价跌，抵销部分涨幅。

1月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期升0.42%。

以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：

1月 12月

CPI（较上年同期） +0.76 +0.34r

路透调查（较上年同期） +0.70 --

CPI（较上月，经季节调整） +0.10 +0.15

核心CPI（较上年同期） +0.95 +0.21

WPI（较上年同期） +0.42 -0.01r

注：r代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源。(完)

参看台湾CPI相关新闻，请点选 ；台湾数据请点选 (记者 董永年; 撰写 林妙容; 审校 杨淑祯)
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