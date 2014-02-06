《分析师观点》台湾1月CPI年增率符合预期，且低于官方目标

路透台北2月6日 - 台湾主计总处周四公布，1月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.76%，略高于路透调查的升0.7%，大致符合预期。

主计总处称，1月物价指数上扬主因适逢农历春节，相关肉类、水产品等需求增加，价格上扬，加以节前馈赠保母礼金，以及计程车资、理容服务费与旅游团费价格调涨，惟蔬菜供量充裕价跌，抵销部分涨幅。

1月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期升0.42%。

以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：

1月 12月

CPI（较上年同期） +0.76 +0.34r

路透调查（较上年同期） +0.70 --

CPI（较上月，经季节调整） +0.10 +0.15

核心CPI（较上年同期） +0.95 +0.21

WPI（较上年同期） +0.42 -0.01r

注：r代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源。

**市场评论**

--大众银行分析师 陈森林：

1月有农历春节的效应，CPI都还这么低，全年CPI来看的话，超出主计总处预估1.21%的机会不大，大概会维持在1%左右。今年是选举年，政府调整油电价格的机会不大，国际油价预估也十分平稳，这会让CPI一直维持在偏低的水准，也不会影响央行的货币政策。

--元富投顾分析师 许芷雁：

1月的农历年效应本来应该让物价走高一点，不过蔬果价格比往年的涨幅要弱一些，这样看来，全年CPI大概会不到1%。今年预估内需仍然不振、油电价格不会调涨，国际油价也趋于平稳，台湾和国际一样，都有一些微通缩的感觉，通缩的风险要比通膨大。央行不会调整指标利率，在公开市场操作上，也没必要去动隔夜拆借利率。

**市场反应**

--台币兑美元 周三收盘贬4.4分至30.420。

--台股加权股价指数 周三收低2.34%，报8,264.48点。

--指标五年期公债103/4 发行前交易殖利率周三收低2.05基点报1.0795%。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/)

--参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/)

**相关背景**

--台湾中央银行去年12月底决议将官方利率维持在1.875%不变，连续10次维持利率不变。

--主计总处去年11月底对2014年全年经济成长率的预估为2.59%，CPI年成长率为1.21%。

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