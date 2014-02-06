《分析师观点》台湾1月CPI年增率符合预期，且低于官方目标

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透台北2月6日 - 台湾主计总处周四公布，1月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.76%，略高于路透调查的升0.7%，大致符合预期。
主计总处称，1月物价指数上扬主因适逢农历春节，相关肉类、水产品等需求增加，价格上扬，加以节前馈赠保母礼金，以及计程车资、理容服务费与旅游团费价格调涨，惟蔬菜供量充裕价跌，抵销部分涨幅。
1月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期升0.42%。
以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：
1月 12月
CPI（较上年同期） +0.76 +0.34r
路透调查（较上年同期） +0.70 --
CPI（较上月，经季节调整） +0.10 +0.15
核心CPI（较上年同期） +0.95 +0.21
WPI（较上年同期） +0.42 -0.01r
注：r代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源。
**市场评论**
--大众银行分析师 陈森林：
1月有农历春节的效应，CPI都还这么低，全年CPI来看的话，超出主计总处预估1.21%的机会不大，大概会维持在1%左右。今年是选举年，政府调整油电价格的机会不大，国际油价预估也十分平稳，这会让CPI一直维持在偏低的水准，也不会影响央行的货币政策。
--元富投顾分析师 许芷雁：
1月的农历年效应本来应该让物价走高一点，不过蔬果价格比往年的涨幅要弱一些，这样看来，全年CPI大概会不到1%。今年预估内需仍然不振、油电价格不会调涨，国际油价也趋于平稳，台湾和国际一样，都有一些微通缩的感觉，通缩的风险要比通膨大。央行不会调整指标利率，在公开市场操作上，也没必要去动隔夜拆借利率。
**市场反应**
--台币兑美元 周三收盘贬4.4分至30.420。
--台股加权股价指数 周三收低2.34%，报8,264.48点。
--指标五年期公债103/4 发行前交易殖利率周三收低2.05基点报1.0795%。
**相关连结**
--参看相关细节，可点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/)
--参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/)
**相关背景**
--台湾中央银行去年12月底决议将官方利率维持在1.875%不变，连续10次维持利率不变。
--主计总处去年11月底对2014年全年经济成长率的预估为2.59%，CPI年成长率为1.21%。
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欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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