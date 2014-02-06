专栏节选 :新兴市场拉警报：金马年投资第一课--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自2月6日出版的当期「老谢开讲」专栏) 蛇年结束前的摆尾动作，给马年的全球金融市场带来巨大的变数，进入马年，有两条主轴线牵动全球金融市场，一个是成熟市场股市在累积超大涨幅之后，下一步怎么走？另一个是被「末日博士」鲁比尼形容为「完美迷你风暴」的新兴市场金融危机如何收拾。

元月二十三、二十四日两个交易日，美股上演狂跌戏码，道琼指数在短短两个交易日大跌四九四．二三点，德国股市在二十四日一天跌掉二三九．○二点，日经指数也跌了三○四．二二点。全球股市热烈期待的「元月效应」，在二○一四年出现了不好的开端，统计到元月二十四日为止，美国各大指数都出现负报酬，除了生技分类指数上扬外，道琼指数在元月大跌六九七．五五点，史坦普五百指数也下跌五八．○七点。

**第一个应声倒下的是阿根廷披索**

涨势强劲的欧洲股市在二十四日大跌后，多数国家也把元月累积的涨幅全都跌光了，其中德国股市下跌一六○．一四点，英国下跌八五．三一点，法国跌一三四．四八点。而在亚洲，一三年全年大涨五六．七％的日本股市，在一四年第一个月大跌八九九．七五点，这些成熟市场股市在一三年是吸金的焦点，但是，在一三年累积了大涨幅之后，一四年看起来充满挑战。

另一个大冲击来自新兴市场的调整压力，预料联准会后续会议将持续缩减购债金额，市场担心资金从新兴市场逃出，在成熟国家股市大跌声中，伴随而来的是新兴市场汇率的大波动，第一个应声倒下来的是阿根廷披索。

阿根廷披索在元月二十三日，一日之中从六．九二九贬到八．○二一，贬值幅度将近二○％，创了○二年经济崩溃以来最大跌幅，触发市场的信心危机，大家开始担心新兴市场可能爆发新一轮的金融风暴。二十四日披索进一步再贬到八．○八三兑一美元，市场的恐慌指数也从一三．七七跳升到一八．一四，巨幅上扬三一．七四％。

今年美国联准会决定每月减少购债一○○亿美元，逐渐收回市场的流动性，大家第一个想到的是新兴市场面临的资金出走压力，其中，外债居高不下，经常帐赤字比较严重的从印尼、印度、巴西、南非到土耳其，这五个国家被封为「脆弱五国」︵Fragile Five︶，过去是全球资金追逐的明日之星，如今却变身成为票房毒药。

阿根廷一三年股市从二八五四．二九点涨到五三九一．○三点，全年大涨八八．九％，是中南美洲股市表现最亮丽的国家之一，如今却因为阿根廷政府宣布松绑外汇管制而告急。阿根廷披索在元月二十三日的急贬，创下十多年来单日最大的贬值幅度，市场也开始担心阿根廷在○一到○二年的金融危机会不会重新上演，ＩＭＦ︵国际货币基金︶也开始思考要不要给阿根廷援助。

阿根廷政府已紧急动员，宣布取消在一一年实施的限制民众购买美元措施，并且再将外汇交易税从三五％降到二○％，为了稳住汇市，阿根廷央行出手，但是外汇存底却迅速从五二○亿美元萎缩到二九五亿美元。过去三年，阿根廷外汇存底减少四三％，力撑经济的小麦和黄豆出口减少，加上过去习惯用印钞票的方式来支撑政府高额支出以维持ＧＤＰ︵国内生产毛额︶七％的成长假象，结果通膨飙升，货币狂贬，下一步很可能是债务违约。

**「脆弱五国」变成「脆弱八国」**

一三年底，英商施罗德集团及英国︽金融时报︾频频点名的「脆弱五国」，甚至后来又加入智利、匈牙利及波兰，变成「脆弱八国」，还没有阿根廷在里面，如今阿根廷第一个跳出来，过去一年阿根廷披索从四．七七七兑一美元急贬到八．○八三兑一美元，阿根廷披索大贬值至少牵动中南美洲国家新一轮危机。最近波多黎各也告急，墨西哥披索也创了十三．五○二兑一美元新低价。而先前巴西里拉已从一．五二急贬到八月的二．四五，目前巴西里拉盘旋在二．四兑一美元附近，中南美洲俨然是下一个金融重灾区。

进入马年第一个全新景象，可能是新兴市场的货币贬值问题。今年阿根廷并不是大家锁定的危险国家，真正的焦点在土耳其，从一三年以来，土耳其社会、经济冲突不断，过去一年，土耳其股市从九八三九八．七七点重挫到六四四二七．五二点，一四年元月土耳其股市已重跌三三七四．二一点，加上外债偿付能力脆弱，土耳其里拉一年来从一．七四四急跌到二．三四二，使得这个过去大家称羡、位居欧洲进入亚洲最重要门户的国家，成为全球新兴市场弱势的代表。

脆弱五国里面有巴西、印度，是○三年被高盛封为「金砖四国」的国家，也是新兴市场成长典范，但是在美国ＱＥ︵量化宽松货币政策︶逐步退场冲击下，金砖四国将面临大小不同的挑战。例如印度卢比一三年八月一度重贬到六十九．一六，下半年印度政府祭出开放外资投资过去列为管制的行业，造成印度股市去年上扬八％，卢比也一度回升到六十．七七，但卢比贬值压力仍在。

回顾过去二十年，在九○年代初期，印度卢比是从十七兑一美元走上贬值之路，印度虽然也是金砖国家，但是若从卢比漫长贬值之路来看，过去二十年在印度投资若计算汇价的贬值，胜算其实不大。巴西也是如此，在原物料的大多头结束后，里拉就节节走低，巴西连续拿到世界盃足球赛及奥运主办权，照理说对经济应有强劲带动效果，可惜巴西过去几年泡沫吹得太大，原物料大涨周期结束，巴西陷入通膨居高不下，加上外债高筑，一三年巴西股市全年下跌一三．五％，是全球股市跌幅最重的国家之一，今年元月巴西股市已下跌三七一九．七八，巴西已成金砖四国当中最麻烦的国家。

不在脆弱国家之列的俄罗斯，受到油价下跌冲击，这几年经济表现也十分弱势。一三年俄罗斯股市从一四四三．一六点跌到一三六二．五点，一四年元月，俄罗斯股市又下跌七八．六二点，最近俄罗斯卢布从二十九．○一二贬值到三十四．六一五，又进一步写下新低价。

金砖四国中的龙头中国，公布一三年ＧＤＰ成长七．七％，这是十四年来最低的经济成长数字，这也显示经济奔驰了三十年的中国将面临结构性的调整。刚刚公布的汇丰中国元月分采购经理人指数︵ＰＭＩ︶回落到四九．六，这是过去六个月来ＰＭＩ值首度回落到五十以下，显示经济成长正趋缓，而全球经济成长调性转换，也与中国经济调整结构有关。

**中国也将面临结构性调整**

从二○○○年以来，中国追求高经济成长，由国家带动的公共支出，成为推动经济高速成长的主力，全中国加入高速建设行列，也推高了原物料价格。其实到○七年金融海啸爆发前，已是原物料行情周期最高点，那时商品期货价格︵ＣＲＢ︶指数到四九三．七五，如今只有二八一。

若比较原物料高峰期的位置，与目前的价格实在有很大落差，例如油价最高达一四七．二七美元，目前在九十六美元附近。贵金属中最具代表性的镍价○七年涨到五一八○○美元，如今只有一四六七○美元，已跌了七成；铜价最高一○一八九美元，如今是七二○六美元，已跌三成；铅价最高三八九一．五美元，如今是二一五三美元，也下跌四成。

而全球人口众多需求最大的软商品，这些年供应量大，价格也直直落，最显着的是小麦从天价每英斗一三三四．五美分跌到五七○美分，已下跌六成；黄豆从一七九四．七五美分跌到一二七七美分，也跌了近三成；而玉米目前在四二九美分，也只有几年前天价八四三．七五美分的一半。

其他如糖价从三十六．○八美分跌到十五．○二美分、咖啡从三○六．二五美分跌到一一五美分，都跌了五到六成。

若加上这两年黄金、白银、白金的大跌，从原物料跌势就可看出，过去靠着原物料大涨飞黄腾达的原物料生产国，在金融海啸后靠着ＱＥ撑起来的经济结构里，其实不知不觉在边缘化中。例如美国最亲密的邻居加拿大，过去靠着丰富资源，加拿大股汇市双涨，经济表现亮眼，加币兑美元一度贬到○．九六三，但过去一年来加币走低，这两天加币急跌二％，创了一．一一七兑一美元的四年半新低，目前加拿大经常帐赤字仍居高不下，很难吸引外资买入加拿大国债，加币还有贬值空间。

**外债高筑国可能有金融风暴危机**

原物料下跌，影响原物料生产国汇价很大，除了加币外，南非币、澳币及印尼盾都是典型代表。

澳币在这一波新兴市场货币贬值声中，写下了○．八六六的新低价，澳币几乎重返金融海啸后最低的○．八○六位置。金融海啸后，澳币的高息，加上澳币强势，澳元成为全球投资新宠，澳币兑美元一度创下一．一○七的新高位，不过从一一年之后，澳币进入贬值循环，一三年五月十日澳币跌破「一」的关卡，从此节节走低，澳洲成了与中国紧密连结的「次经济体」。

另一个资源货币代表是南非币。金价大跌，南非首当其冲，南非币在一一年初兑美元一度写下六．五二六的新高位置，如今一口气贬值到一一．一九，南非币在三年之内暴贬七成，也令人大开眼界。

最近亚洲货币贬值，除了印度卢比外，印尼盾在这一波资金外流风暴里也是苦主之一。印尼盾在金融海啸后，一直都徘徊在八、九○○○兑一美元，这回因外资流出，一口气贬值到一二二一八兑一美元，让九七年印尼盾狂贬到一六九五○的戏码又重新上演一次，印尼盾的贬值冲击，也让这一波东协市场货币出现一次贬值冲击。

有政变危机的泰国，泰铢写下三十三．一三兑一美元新低，马币也创了三．三五一新低，菲律宾的披索从四十．一二八贬向四十五．五，去年下半年已经历热钱出走的东协国家，这回又多了一次撞击。

进入金马年，成熟国家股市仍是吸金焦点，但是过去几年累积涨幅已大，进入马年调整压力不可轻忽，但是令人放心不下的恐怕是新兴市场的资金大逃亡压力。这次阿根廷披索重贬算是最抢眼的一颗信号弹，阿根廷央行抢救困局，一下子用掉三分之一外汇存底，下一个恐怕是债信危机。

从阿根廷披索、墨西哥披索、巴西里拉，进而撞击到澳币、南非币，加上土耳其里拉、俄罗斯卢布，最后再扫到亚币中的东协各国货币，这一轮新兴市场货币贬值风潮，可能是金马年后全球市场最恼人的焦点。

一三年可说是风调雨顺的一年，但是一四年变数恐怕特多，从ＱＥ每月减少购债，市场流动性抽紧，然后资金从新兴市场流向美元资产，造成新兴市场货币贬值。资金流出新兴市场造成股市下跌、汇市贬值，假如进一步引发资金大窜逃，那么经常帐赤字、外汇存底不高，加上外债高筑的国家，很可能引发类似九七年亚洲金融风暴的危机。

那么从○八年金融海啸，再到一一年欧债危机，下一个场景可能是新兴市场拉警报的一年，这是一四年投资的最大变数。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。