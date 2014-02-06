专栏节选 :打造台湾的新信仰：竞争--今周刊「谷月涵看台湾」

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自2月6日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 历史经验证明，能让新商业形态存活的，通常是一个创新能量旺盛的社会，而非那些只能靠既有企业来「转型」的社会。
经济成长是「改变」的副产品。中世纪欧洲的政治和宗教意识形态，将改变视为异端邪说，权力在握的天主教神职人员，以各种手段压抑改变。除了天主教和新教孰优孰劣的宗教竞争外，还有来自各国的贸易竞争，让商人阶级可以选择最适合经商和居住的环境。
所以，一个促进或至少允许改变和竞争的政治体制相当重要，也是富裕社会的催化剂。
过去，中国是个高度中央集权的社会，主要是经常受到来自北方蛮族的攻击。无独有偶，导致罗马帝国灭亡的原因，也是来自北方的日耳曼和高卢民族的侵略所致，进而造成欧洲社会走向封建专制。
中国命运虽不像欧洲，但也采行高度集中化的政治控制。然而随着欧洲文艺复兴启蒙，科学大鸣大放，艺术和商业蓬勃发展。与此同时，中国却停滞不前。毛泽东经常写到有关要废除旧中国的封建社会，却从未让中国脱离禁锢，只是用另一个权力高度集中的制度取代。
台湾则是另类的社会，可以提供中国启蒙的安全港口。就像宗教竞争，台湾「新教」对上中国「天主教」，台湾可以吸引来自中国的最佳人才；基于享有进入中国经济的优先特权，也可吸引来自散居海外各地最佳的中国人才。
问题在于，台湾的政治结构与中国差异不大，两者都是中国古老政体下的产物，也同样面临来自北方「蛮族」的威胁。讽刺的是，台湾的威胁正是中国。更令人难堪的是，中国在自由化和创新方面，还抢先台湾一步，在上海建立自由贸易区，其意义甚至超越了上海。
台湾金融机构为了要在信用紧缩的中国抢得商机，在自贸区已投入相当大的资源。至于台湾方面的反应，则是在五大港口及桃园机场设立自由经济示范区，但台湾自由化的魅力，却远逊于上海，似乎只是被迫接招，而非大开大阖的创新。
显然，台湾也需要一个竞争的宗教──我指的是新的政治哲学，以确保面对来自中国的外部竞争时，能站稳脚步。或许，就从政府重要官员的任期限制开始吧！
反对任期限制者主张，官员需要时间来进行结构调整并执行新措施，不应该在他们才要进入状况时撤换。不过，重点在于，应该避免权力集中在少数中央主管机关手里；并且要鼓励私人企业，特别是新企业创新。
权力较小、只有短时间能拿出绩效的官员，或许会更积极执行改变；或，至少不会为了自身的权威感，而打压民间的创新力量。(完)
注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。
2.以上的评论不代表路透立场。 (整理 董永年; 审校 杨淑祯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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