《香港重要政经日程》--2月6日-2月26日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
==================今日重要政经消息==================
2月6日（周四）
-- 汇丰公布香港1月份采购经理指数（PMI）。
*-- 新意网 公布中期业绩。
================== 近期重要政经消息=================
2月7日（周五）
-- 金管局公布1月份外汇储备资产。
-- 香港生力啤 公布全年业绩。
2月10日（周一）
-- 申银万国（香港） 公布全年业绩。
--13:30 广州广船国际 在中国举行股东特别大会。
2月12日（周三）
-- 恒生指数公布季度检讨。
-- 凯德商用 公布全年业绩。
*-- 金界控股 公布全年业绩。
*-- 华瀚生物制药 公布全年业绩。
2月13日（周四）
-- 宏利金融 公布全年业绩。
-- 联想集团 公布第三季业绩。
-- 数码通 公布中期业绩。
*-- 阳光房地产基金 公布中期业绩。
*--11:00 金界控股 全年业绩记者会。
2月14日（周五）
-- 金管局公布1月份外汇基金境外资产。
*-- 金沙中国
2月17日（周一）
-- 中芯国际 公布第四季业绩。
2月18日（周二）
-- 香港公布11-1月失业率。
-- 东亚银行 公布全年业绩。
-- 朗廷 公布全年业绩。
*2月19日（周三）
-- 中信大锰 公布全年业绩。
2月20日（周四）
--09:00 联太工业 周年股东大会。
*-- 时代地产 公布全年业绩。
2月21日（周五）
-- 思捷环球 公布中期业绩。
--09:00 洛阳玻璃 在中国举行股东特别大会。
--09:00 华能国际 在中国举行股东特别大会。
--10:00 中国通信服务 在中国举行股东特别大会。
--10:00 中国光大控股 股东特别大会。
-- 香港公布1月消费物价指数（CPI）。
2月24日（周一）
-- 长江生命科技 公布全年业绩。
-- 冠军产业信托 公布全年业绩。
-- 和电香港 公布全年业绩。
2月25日（周二）
-- 长江基建集团 公布全年业绩。
-- 电能实业 公布全年业绩。
-- 香港公布1月出入口数字。
2月26日（周三）
-- 公布财政预算案以及第四季GDP。
-- 港交所 公布全年业绩。
-- 鹰君 公布全年业绩。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。