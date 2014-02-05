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亚洲 | 2014年 2月 5日 星期三 13:02 BJT

《全球市场》亚股下滑，市场紧张情绪难以消除

投资人承担风险意愿低落，助长对美国公债的买需，美国10年期公债收益率(殖利率) 跌至2.61%，距离日前触及的三个月低位2.57%不远。

现货金 并未得到多少提振，仍在每盎司1,252.89美元低档徘徊。

大宗商品方面，美国乾燥天气及作物条件下滑，拉抬小麦行情，豆粕及玉米则仍有旺盛需求。

谷物及天然气全面上扬，协助汤森路透/Core Commodity指数 上涨1%，为近一个月来最大单日涨幅。

美国原油期货 走高，因市场预期由于一主要管道启用，一重要交割地的库存水位将有所降低。美国3月原油期货上涨0.44美元，至每桶97.63美元，布兰特原油期货 上涨0.22美元，至106.00美元。(完) (编译 洪曦/侯向明/许娜/朱晓军/蔡美珍；审校 高琦/田建华/张明钧/李春喜/张若琪)
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