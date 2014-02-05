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亚洲 | 2014年 2月 5日 星期三 12:57 BJT

《全球汇市》日圆坚挺但未能突破11周高点，澳元强力上涨后暂作盘整

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3512 1.3518 -0.04 -1.70 1.3745

美元/日圆 101.41 101.64 -0.23 -3.69 105.30

欧元/日圆 137.03 137.40 -0.27 -5.32 144.73

美元/瑞郎 0.9038 0.9036 +0.02 +1.23 0.8928

英镑/美元 1.6331 1.6324 +0.04 -1.36 1.6556

美元/加元 1.1088 1.1081 +0.06 +4.41 1.0620

澳元/美元 0.8886 0.8924 -0.43 -0.30 0.8913

新西兰元/美元 0.8211 0.8239 -0.34 +0.06 0.8206

澳元/日圆 90.120 90.700 -0.64 -3.97 93.850

新西兰元/日圆 83.280 83.740 -0.55 -3.62 86.410

英镑/日圆 165.65 165.92 -0.16 -4.98 174.33

澳元/新西兰元 1.0818 1.0818 +0.00 -0.28 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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