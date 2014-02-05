台湾货币市场：新春开市短率回稳，元宵节前通货料将陆续回笼

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 短率回稳既有区间
* 元宵节前通货将陆续回笼
* 银行间旬初倾向负数操作
* 短票发行少料交投利率靠向低位
记者 詹静宜
路透台北2月5日 - 台湾银行间短率周三主要交投回稳既有区间。银行间交易人士认为，由于银行间尚待农历春节假期现金提领及通货回笼状况，今日银行间去化资金的态度较不若往常旬初积极，不过依照往例元宵节(14日)前资金料将陆续回笼，短率可望回落区间低位。
他们并表示，进入新的一旬后，银行间旬初倾向负数操作，随着年节过后资金回笼银行体系，银行去化资金的压力亦将随之提高，市场预期短率将回归在既有区间整理。
“刚放完假，市场都还在整理准备金数字。”一位大型官股银行资金调度人士说。
市场交易人士指出，本周虽只有三个交易日，但央行存单到期金额高达1.6兆(万亿)台币，市场颇为关注央行在农历年后的冲销态度，而今日起至下周二(11日)加发21天期存单，将可分散存单到期日，让存单落点较为平均。
台湾央行先前表示，为调节定存单到期金额因2014年农历春节假期造成之分配不均现象，将于1月2-3日，将28天期改为35天期存单；2月5-11日增发21天期，利率均为0.87%。
据台湾央行公布的每日通货发行金额显示，1月29日央行共新增发行约171.53亿台币至1.98兆台币，续创纪录高位，较年初新增发行约4,145亿台币；依过往经验，央行发行通货将在农历年前达到高峰。2013年通货发行数在2月8日达到1.873兆台币，较当年初增加4,330亿。
本地时间12:13时：
**台币兑美元 早盘走高5.8分报30.318。
**银行间隔夜拆款加权平均利率 暂报0.388%，上日收盘报0.407%；今日区间暂在0.295-0.407%，上日价位区间在0.295-0.500%；一周拆款利率成交在0.385-0.430%，以上报价皆较农历年前明显回稳。
**短票发票量偏少**
短票市场方面，大型票券商资调人士表示，由于部分企业尚未开工，以及先前已避开落点本周，令近期短票发行量偏少，本周短票成交利率料在0.60-0.61%附近徘回，待通货陆续回笼，短票成交利率不排除向下测试。
“票有够少，农历年后第一天上班都是这么清淡。”票券商交易员说。
另有一位大型票券商交易人士指出，旬初银行间资金去化压力仍在，接下来观察通货回笼速度及央行冲销态度，若资金回笼速度够快，而市场资金依旧偏滥，短率主要交投料向区间低位靠拢。
今日30天期短票利率区间主要在0.60-0.61%，成交以0.61%为主，交投已较农历年前回稳。
台湾央行今日存单到期5,690.3亿台币，存单发行金额待稍晚公布。
本周央行存单到期总额为1兆6,522.95亿台币，余日落点分别为周四4,956.6亿及周五5,876.05亿。
拆款中心 资料显示，修正后上周三超额准备为854亿台币，累计至本周一超额准备为7,133亿、加计前期1%的超额准备为8,090亿台币。新的一旬从周二(4日)起算，依照惯例周二超额准备应为854亿，累计超额准备亦为854亿。
**RP利率与年前相彷**
债券市场附买回(RP)利率和农历年前大致相同不变。尽管寿险及投信年前未能全部寻得券源令今日市场资金水位高涨，但因多数证券商及票券商以续作为主，不收新钱，所以宽松资金情势暂不影响利率。
市场交易人士指出，大型寿险及多家投信今日积极在市场询券，但因证券及票券商在本周的到期落点较少，资金缺口不多，券源缺缺，无法满足寿险及投信胃纳。交易员并预期，马年开春第一周，因落点较少，市场利率不致变动，但下周金融机构资金回笼效应扩大，RP利率有机会小幅向下测试。
“今日钱多券缺，下周预期资金更宽松，利率会一路走一路看，有往下修正机会。”一位票券商交易员说。
交易员亦指出，公债要到下周五(14日)才有新的五年债发行，2月公司债的发行则寥寥无几，整个2月都将面临券源不足的问题。
证券商10天期公债的附买回利率成交区间0.56-0.57%，公司债RP利率主要交投在0.66-0.67%，与年前均大致相同。
主要大型票券商10天公债附买回利率成交在0.45-0.52%；30天内公司债附买回利率则成交在0.50-0.57%。(完) (集体采写 林妙容; 审校 杨淑祯)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申