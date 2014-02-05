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亚洲 | 2014年 2月 5日 星期三 12:57 BJT

香港股市：恒指早市盘旋七个月低位附近，联想反弹

路透2月5日 - 香港股市周三盘旋在七个月低位附近，主要股指回吐盘初头一个小时升势，近几日深跌后市场信心仍不足，反弹走势短暂。

美国非农就业数据将于周五出炉，下周还将公布一系列中国数据，市场观察人士表示，只要其中任一数据弱于预期，就可能引发进一步跌势。

恒生指数 早盘收平于21,393.9点。恒指周二收在2013年7月以来最低水位，并录得一年半以来最大单日跌幅。技术支撑位在21,300-21,500点之间。

恒生国企指数 跌0.3%，此前一度升高0.9%。

中资金融股再度成为最大拖累。中国银行 跌0.9%至近六个月低位，平安保险 跌1.4%，今年以来已跌去14%。

但并非所有成长敏感类股都走软。

安徽海螺水泥 攀升2.1%，受惠于摩根士丹利上调评级和价格目标。

联想 从三个月收盘低位反弹2%。联想周二股价暴跌16.4%，创五年来最大单日跌幅。此前多家券商下调联想评级，因担忧联想最近的交易可能稀释公司利润。(完)
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