版本:
中国
亚洲 | 2014年 2月 5日 星期三 12:57 BJT

日本债市：超长期日债受养老基金买盘提振上涨，收益率曲线走平

周四，财务省将举行5,000亿日圆30年期日债的月度标售，续发第41期当期债券。

一如预期，日本央行将购买9,000亿日圆剩余期限在一年以上、10年以下的日债。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.080%

五年期公债 0.190% +0.0 0.190%

10年期公债 0.600% +0.0 0.600%

20年期公债 1.415% -1.0 1.425%

30年期公债 1.580% -1.5 1.595%

10年期公债期货 <0#JGB:> 144.85 +0.03 144.82

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 洪曦/朱晓军；审校 石冠兰/张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐