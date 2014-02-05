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亚洲 | 2014年 2月 5日 星期三 13:29 BJT

澳洲股市：初步收跌0.5%至七周最低收位，企业财报季前投资人态度谨慎

路透悉尼2月5日 - 澳洲股市周三下跌0.5%至七周最低收位，部分投资人仍然难以接受澳洲央行扬弃宽松倾向的决定，此外财报季将至，市场态度也趋谨慎。

根据初步数据，S&P/ASX 200指数 下跌26.8点，收报5,070.3点，是12月12日以来最低收位。该股指上日下滑1.8%，是六个月内最大单日跌幅。(完)
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