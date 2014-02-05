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亚洲 | 2014年 2月 5日 星期三 13:28 BJT

《汇市简讯》欧元/美元：亚洲盘处于观望，关注日圆

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* 欧元/美元在亚洲盘再度处于观望，于狭幅区间波动，关注焦点为日圆和澳元

* 即将登场的风险事件：欧元区国家的服务业采购经理人指数(PMI)，及欧元区零售销售

* 5日、10日和20日移动均线向下，波林格区间扩大，趋势建立

* 长期可能测试200日移动均线切入位1.3382

* 欧洲盘首道支撑/阻力分别在1.3493/1.3539

* 图表：(link.reuters.com/zyd66v)(完) (编译 张若琪 审校 戴素萍)
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