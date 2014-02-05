中国金融：银监会鼓励社会资本发起农村商业银行和提高村镇银行股比

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海2月5日 - 在2014年中央一号文件提出加快农村金融制度创新后，中国银监会相关负责人近日表示，鼓励社会资本发起农村商业银行，持续提高社会资本在村镇银行的股比，加快构建本土化的多元股权结构。
新华社周三报导称，按照股东本土化和股权多元化原则，银监会将鼓励社会资本发起设立农村中小金融机构和参与高风险机构重组改造，稳步提升民间资本股比，努力为民间资本投资创造有利环境。
“保持农村合作金融机构的民营特色，支持社会资本在农村信用社基础上发起设立农村商业银行，鼓励社会资本参与高风险农村信用社重组，适当放宽高风险信用社的持股比例、甚至允许阶段性控股，以充分调动各方力量，提高社会资本投资的积极性。”银监会相关负责人说。
该负责人还表示，对于新设立的村镇银行，严格控制主发起行持股控制，其余股份全部由社会资本出资认缴。要引导主发起银行持续优化村镇银行股权结构，逐步减持主发起行持股比例，稳步提升社会资本参与程度。
与此同时，要坚定不移实施“本土化”战略，优先引入当地优质企业和种养大户发起设立农村中小金融机构，不断提升农村中小金融机构股权“本土化”水平，探索专业化的支农支小商业模式。
农村中小金融机构是主要由民间资本发起设立、服务“三农”的银行业金融机构，是民间资本进入银行业的重要组成部分。据中国银监会统计，截至2013年末，全国共组建农村商业银行468家、农村合作银行122家、农村信用社1,803家、村镇银行1,071家。
中共中央、国务院1月中旬印发关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见，意见提出要积极发展村镇银行，逐步实现县市全覆盖，符合条件的适当调整主发起行与其他股东的持股比例。支持由社会资本发起设立服务“三农”的县域中小型银行和金融租赁公司。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申