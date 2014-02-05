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亚洲 | 2014年 2月 5日 星期三 14:09 BJT

中国经济：水利部将推进农村水价改革，促进节约用水--新华

路透上海2月5日 - 新华社周三报导，中国水利部已明确，未来将积极推进农业水价综合改革，加快落实灌排工程运行维护经费财政补助政策，合理确定农业用水价格，实行定额内用水优惠水价、超定额用水累进加价，以促进节约用水和保障灌排工程良性运行。

报导称，去年水利部协调财政部加大支持力度，在全国27个省55个县深入开展农业水价综合改革示范。下一步，水利部将积极完善农业水价形成机制，科学核定农业供水成本，推动落实灌排工程运行维护费财政补助政策，从成本扣除财政补助部分确定最终水价。

中国水资源紧缺，而农业用水总量占60%以上，是节水的最大潜力所在。现行农业水价标准低、实收率低，水费难以维持灌排工程正常运行；另一方面，农民承受能力低，农业水价改革难度大。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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