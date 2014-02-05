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亚洲 | 2014年 2月 5日 星期三 13:46 BJT

《汇市简讯》美元/日圆重返日经指数跌破14,000点之前的水平

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* 美元/日圆重返日经指数大跌之前的汇价水平101.50日圆下方

* 日经反弹亦给美元/日圆提供助力，但市场没有进一步做多的兴趣

* 日经仍有下行风险，即使对进口商来说也还有更好的买进水平

* 买盘兴趣从101.00日圆之前开始一路向下，停止单在100.75日圆下方

* 稍早时的高点101.77之前有卖单，一路向上挂出，停止单在102.00上方。(完)

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