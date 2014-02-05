澳门经济：1月博彩收入按年增长7%，至287.39亿澳门元

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港2月5日 - 澳门政府周三公布，2014年首个月博彩收入按年增长7%至287.39亿澳门元，较前一个月则减少14.1%。前次月度博彩收入的低位，为去年６月的282.69亿。
多金的中国观光客蜂涌而入，令这个不到30平方公里的昔日葡萄牙属地，去年全年博彩收入达3,607.49亿澳门元，已超越美国拉斯维加斯，成为全球第一大赌城。
澳门赌业股的大股东也因为股价走扬，而身家高涨，根据2014年《福布斯》香港富豪榜，银娱 主席吕志和资产暴涨至210亿美元（约1,634亿港元），仅次于「亚洲首富」、长实 主席李嘉诚。
澳门博彩收入在2013年10月创下单月历史新高364.77亿澳门元，受中国十一长假效应之助。
澳门六家博彩业者包括Las Vegas Sands Corp 旗下金沙中国 、Wynn Resorts Ltd 旗下永利澳门 、银河娱乐 、澳博控股 、新濠博亚娱乐 、以及MGM 合营的美高梅中国.(完)
欲浏览澳门博彩监督协调局发布于网页上的资料,请点选:(here) (记者 李珊珊/梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申