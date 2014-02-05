更新版 1-印尼数据：第四季GDP同比增长5.72%，增幅高于预估

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透雅加达2月5日 - 印尼第四季国内生产总值(GDP)较上年同期成长幅度高于预期，尽管央行积极紧缩政策，但国内消费依然强劲。
统计局周三表示，由于卢比贬值推动出口增长，加上运输和通讯业成长，第四季经济较上年同期成长5.72%，增幅高于分析师预估的5.30%，也高于第三季的成长5.62%。
“今天的GDP数据暗示，印尼经济尚未反映过去一年为配合经常帐调整所推出的政策紧缩举措，”德意志银行亚洲首席分析师Taimur Baig表示。
“因此，我们仍担心进口将再度飙升，卢比的压力将很快卷土重来。”
和上季相比，去年第四季GDP下滑1.42%，分析师预估为萎缩1.67%，2012年第四季则为下降1.5%。印尼第四季GDP较上季通常为下滑，因消费支出在宗教节庆活动及新学年带动攀高后便呈现放缓。
印尼2013年全年GDP成长5.78%，为2009年以来最低，因大宗商品荣景结束打击出口。路透调查预估中值为成长5.70%。(完) (编译 戴素萍 审校 许娜)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申