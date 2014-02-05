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亚洲 | 2014年 2月 5日 星期三 14:05 BJT

更新版 1-印尼数据：第四季GDP同比增长5.72%，增幅高于预估

路透雅加达2月5日 - 印尼第四季国内生产总值(GDP)较上年同期成长幅度高于预期，尽管央行积极紧缩政策，但国内消费依然强劲。

统计局周三表示，由于卢比贬值推动出口增长，加上运输和通讯业成长，第四季经济较上年同期成长5.72%，增幅高于分析师预估的5.30%，也高于第三季的成长5.62%。

“今天的GDP数据暗示，印尼经济尚未反映过去一年为配合经常帐调整所推出的政策紧缩举措，”德意志银行亚洲首席分析师Taimur Baig表示。

“因此，我们仍担心进口将再度飙升，卢比的压力将很快卷土重来。”

和上季相比，去年第四季GDP下滑1.42%，分析师预估为萎缩1.67%，2012年第四季则为下降1.5%。印尼第四季GDP较上季通常为下滑，因消费支出在宗教节庆活动及新学年带动攀高后便呈现放缓。

印尼2013年全年GDP成长5.78%，为2009年以来最低，因大宗商品荣景结束打击出口。路透调查预估中值为成长5.70%。(完) (编译 戴素萍 审校 许娜)
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