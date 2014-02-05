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货币新闻 | 2014年 2月 5日 星期三 16:57 BJT

意大利数据：1月服务业PMI上升逼近重返成长，就业形势也有所好转

路透罗马2月5日 - 周三出炉的报告显示，意大利1月服务业活动连续第三个月萎缩，但比预期要更接近重回成长，暗示意大利经济在经历长期衰退后料将好转。

Markit/ADACI编纂的1月服务业采购经理人指数(PMI)从前月的47.9升至49.4，非常接近50水准，并高于路透调查预估的48.6。该指数曾在2013年9月和10月站上过50，但之后又跌落。

PMI报告中的经季节调整就业分项指数有所改善，企业裁员速度为2011年10月以来最慢。

衡量未来一年信心的分项指数也上涨，升到31个月以来的第二高位，经季节调整后的读值为67.0，高于12月的62.8。（完）

(编译 高琦 审校 蔡美珍)
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