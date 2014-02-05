版本:
中国
货币新闻 | 2014年 2月 5日 星期三 17:01 BJT

法国数据：1月服务业PMI终值为48.9，行业活动萎缩速度放缓

这是去年10月以来最高，且指数向50荣枯分水岭靠近。

Markit的分析师Jack Kennedy称，尽管萎缩速度放缓，且新订单改善，但占法国经济总量56%的服务业依然疲软。

“分项来看，没有什么特别喜人的，裁员加速，同时投入和产出价格分歧走势加大，暗示对企业利润率造成压力。”

法国1月综合PMI从12月的47.3升至48.9，高于初值的48.5。(完)

(编译 石冠兰/田建华; 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐