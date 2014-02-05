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货币新闻 | 2014年 2月 5日 星期三 17:17 BJT

德国数据：1月综合PMI升至55.5，民间部门连续第九个月扩张

终值为2011年6月以来最高，但是因服务业PMI从初值的53.6下修至53.1，综合PMI也略低于初值的55.9。

“整体活动加速扩张，主要是受制造业推动，制造业的产出扩张为2011年4月以来最高，”Markit表示。

“以整个德国民间部门来看，订单流入连续第七个月增加，尽管增加速度低于12月。”

Markit补充称，就业活动连续第三个月增长，为2012年初以来最长时间的持续就业增长。(完)

(编译 石冠兰/田建华; 审校 蔡美珍)
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