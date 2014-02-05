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货币新闻 | 2014年 2月 5日 星期三 17:13 BJT

欧元区数据：1月综合PMI升至52.9，民间部门增速创两年半来最快

该终值数据为2011年6月来最高，且位于荣枯分水岭50的上方。1月底公布的初值为53.2。

Markit表示，PMI数据显示目前欧元区国家的复苏是全面的，其中德国复苏势头领先，且有迹象显示法国经济在企稳。

“欧元区PMI稍低于初值，但无论如何都预示着今年伊始十分令人鼓舞，”Markit首席经济学家Chris Williamson说。

“主要的担忧在于复苏仍然过于依赖制造业。虽然服务业已恢复成长，但其疲弱的扩张步伐反映出国内需求依然低迷。”

欧元区1月服务业PMI自上月的51.0升至四个月高点51.6，但低于初值51.9。(完) (编译 高琦/侯向明； 审校 蔡美珍)
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